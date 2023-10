Berlino, fallito attacco incendiario a sinagoga con molotov/ Scholz: “Sono sconvolto”

Si è sfiorato un nuovo attentato terroristico nel cuore dell’Europa, precisamente in una sinagoga situata nel centro di Berlino. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa, attraverso il proprio sito web, un uomo avrebbe effettuato un tentativo di attacco incendiario con delle bottiglie molotov contro un edificio che ospita diverse istituzioni ebraiche, fra cui appunto anche la sopracitata sinagoga.

L’agenzia Dpa, riportando la notizia, ha fatto sapere che: “Secondo la polizia, le molotov erano funzionanti e sono esplose. Tuttavia, l’edificio non ha preso fuoco perché gli aggressori lo hanno mancato. Le molotov sono volate solo fino al marciapiede e si sono spente lì”, aggiunge il quotidiani di Berlino, Tagespiegel, precisando di essere in possesso di informazioni secondo cui “le guardie di sicurezza della polizia erano sul posto, ma non sono riuscite a prevenire l’attacco o a bloccare gli autori”. Tra le istituzioni ebraiche che si trovano nell’edificio berlinese anche “una scuola Talmud-Thora e la sinagoga dell’associazione Kahal Adass Yisroel”, aggiunge ancora il sito, sottolineando che “polizia e Comune hanno confermato l’attacco, avvenuto intorno alle 3 del mattino”.

BERLINO, SVENTATO ATTACCO A SINAGOGA: “INDAGINI IN CORSO”

E ancora: “La polizia sta indagando e altre squadre stanno attualmente pattugliando il quartiere”, specificando che la strada “Brunnenstrasse è stata isolata a circa 100 metri dalla sinagoga”: “fotografi e curiosi si sono radunati davanti alle transenne della polizia stamattina, ma la situazione era tranquilla”.

Sulla vicenda si è espresso anche il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che si è detto “sconvolto” per il tentativo di attacco alla sinagoga di Berlino. In Germania stanno aumentando negli ultimi giorni, con lo scoppio della guerra in Israele, gli episodi di antisemitismo e soltanto pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia di un professore che era stato picchiato da uno studente dopo che lo stesso aveva esposto la bandiera della Palestina: ne era nato un tafferuglio e il docente aveva avuto la peggio finendo in ospedale.

