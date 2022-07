Berlusconi e Marta Fascina in crisi?/ Silvio sorride in Sardegna, lei…

Berlusconi e Marta Fascina, vacanze in Sardegna

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, diventati virali su Tik Tok con un video, potrebbero essere in crisi. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv secondo cui, nelle foto scattate in Sardegna dove la coppia si starebbe godendo del sano relax, lei mostrerebbe qualcosa che non andrebbe. Berlusconi, come fa sapere Nuovo Tv nel numero in edicola, appare in splendida forma. Abbronzato e sorridente, in tenuta casual, saluta i suoi ammiratori direttamente da Villa Certosa, la sua residenza estiva. Al suo fianco c’è sempre Marta Fascina che, tuttavia, apparirebbe meno sorridente rispetto al presidente di Forza Italia.

L’aria un po’ imbronciata della Fascina avrebbe così scatenato rumors su un po’ di “maretta” con Berlusconi ma a smentire tutto sono le parole dello stesso Silvio che ha parlato dell’amore che riceve dalla Fascina.

Berlusconi e Marta Fascina, nessuna crisi

Non c’è aria di crisi tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina come confermano le parole dell’ex Premier. “Lei mi ha dato tanto amore“, ha dichiarato l’imprenditore come riporta Nuovo Tv. “Il matrimonio mi ha dato più gioia ed energia. Sono pieno di idee e pronto a riprendermi la scena”, ha detto riferendosi al matrimonio simbolico celebrato con Marta.

Nessun problema, dunque, nell’unione tra il presidente di Forza Italia e Marta Fascina che, in Sardegna, è sempre al suo fianco. In vacanza, dunque, l’ex Premier sta ricaricando le energie in vista di nuovi impegni che è pronto a prendere alla luce dell’energia ritrovata grazie all’incontro con Marta.

