Berlusconi bacia Marta Fascina su TikTok/ Video virale sui social. E Massimo Boldi…

Un bacio appassionato diventato virale su TikTok quello che si sono scambiati Silvio Berlusconi e la fidanzata (o moglie?) Marta Fascina. Il tutto, davanti ad un cameraman d’eccezione: Massimo Boldi. Una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo periodo, soprattutto dopo la sontuosa festa per tutto uguale ad un matrimonio (anche se, stando a quanto dichiarato, non sarebbero state nozze), si è lasciata andare ad un bacio ripreso in un video, poi postato sui social e diventato virale su TikTok ma anche su Instagram e vari siti web.

Il presidente di Forza Italia con la giovanissima fidanzata si è scambiato un bacio a favor di telecamere. E dietro l’obiettivo c’era Massimo Boldi, con la voce fuori campo che chiede maggior trasporto e passione. L’attore, infatti, si sente dire chiaramente: “Bene… Con la lingua!!!”. Qualche istante dopo, Berlusconi si “stacca” da Marta e chiede a Cipollino: “Fammi vedere!”. A giudicare dall’abbigliamento della Fascina, sembra che il video sia stato girato alla festa per la vittoria dello scudetto del Milan, alla quale ha partecipato appunto anche Massimo Boldi. Fino a pochi giorni fa, però, il video non era stato pubblicato.

“Il matrimonio” di Berlusconi e Marta Fascina

Nel mese di marzo, Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno tenuto un “matrimonio simbolico” celebrato a Villa Gernetto. Tuttavia, non sarebbe stato un vero matrimonio: si è trattato di uno scambio di promesse d’amore. Il Cavaliere, durante i discorsi, avrebbe dichiarato: “Marta mi ha aiutato e mi ha dato tanto amore”.

Berlusconi e Marta hanno tenuto la cerimonia lo scorso 19 marzo presso Villa Gernetto in quel di Lesmo, in Brianza. Marta Fascina, 32enne compagna e deputata di Forza Italia e il Cavaliere, hanno invitato 60 persone, tra cui Matteo Salvini, con tanto di pranzo stellato. La compagna del politico indossava un abito bianco e teneva in mano un bouquet, come una vera sposa. Il “non matrimonio” non avrebbe ricadute legali sull’asse ereditario. Il rapporto tra Berlusconi e la Fascina, nonostante la differenza d’età, sembra molto saldo. Lei è sempre al suo fianco, come dimostra appunto la presenza alla festa scudetto del Milan ma anche quella in tribuna all’U-Power per seguire il Monza.

