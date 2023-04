Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta?/ Ultime notizie, Foglio “terapia intensiva cardiochirurgica”

SILVIO BERLUSCONI NUOVAMENTE RICOVERATO AL SAN RAFFAELE: “IN TERAPIA INTENSIVA”

Silvio Berlusconi come sta? Secondo quanto appreso in questi minuti, sarebbe di nuovo stato ricoverato da questa mattina presso l’ospedale San Raffaele di Milano: a pochissimi giorni dalle dimissioni per un altro ricovero – era uscito dal nosocomio milanese solo lo scorso 30 marzo – ecco che le condizioni di salute del Presidente e fondatore di Forza Italia tornano a preoccupare.

Secondo quanto riportato da “Il Foglio” e dall’Adnkronos addirittura Silvio Berlusconi si troverebbe in questo momento ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgia del San Raffaele, la stessa diretta dal medico personale Prof. Alberto Zangrillo: «Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche», spiegano i colleghi de “Il Foglio”. Il leader ed ex Premier era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo per controlli medici per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute nel pomeriggio, accompagnato dalla compagna Marta Fascina.

LE CONDIZIONI DI BERLUSCONI, ULTIME NOTIZIE: FONTI MEDIASET “SIAMO PREOCCUPATI”. COME STA?

Secondo altre fonti recuperate questa volta da Mediaset, Silvio Berlusconi non sarebbe in questo momento in terapia intensiva ma sarebbe comunque ricoverato al San Raffaele per un problema “cardiocircolatorio” avuto la scorsa notte. Quanto filtra è “profonda preoccupazione” per le sorti del proprio amato patron e fondatore, specie visti i precedenti di tanti ricoveri negli ultimi anni.

Nel gennaio 2022 era stato portato d’urgenza al San Raffaele per una infezione dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica: ma dall’intervento al cuore fino ai problemi sorti con una grave infezione Covid-19 nel 2020, le condizioni di salute di Silvio Berlusconi nell’ultimo decennio hanno alzato più volte il livello di preoccupazione circa le sue sorti. Secondo invece quanto rivelato dall’ANSA, «Berlusconi si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all’ospedale dove è arrivato con affanno respiratorio. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile».

