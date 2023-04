Berlusconi ricoverato in terapia intensiva/ Ultime notizie: “leucemia, inizia chemio”

FONTI ANSA: “BERLUSCONI HA COMINCIATO LA CHEMIOTERAPIA IN TERAPIA INTENSIVA”

Secondo fonti qualificate dell’ANSA, Silvio Berlusconi non solo avrebbe la leucemia ma avrebbe già cominciato da ieri il ciclo di chemioterapia per contrastare i problemi legati alla malattia ematica e alla conseguente polmonite. Contrariametne però a quanto emerso fino a stamane, non arriverà neanche oggi il bollettino sulle condizioni di salute dell’ex Premier, ricoverato da ieri in terapia intensiva del San Raffaele: anche questa assenza di comunicazioni ufficiali – se si esclude la nota di Forza Italia pubblicata stamattina – sta contribuendo alla “moltiplicazioni” di fonti e versioni sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi.

Mauro Coruzzi, Platinette dimesso dall'ospedale?/ Lui nega: "Uscito solo 30 minuti"

«Lo si apprende in mattinata in ambienti vicini all’ex premier che sta continuando una terapia intensiva per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue», scrive l’Agenzia ANSA, «Ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni, a quanto si apprende, restano stabili». Il quadro insomma resta grave anche se stabile e da ore ormai sono giunti al capezzale del leader azzurro la famiglia più stretta, il fratello Paolo e i figli Marina e Luigi: con Berlusconi tutta la notte si è fermata in ospedale la compagna Marta Fascina, riporta il “Corriere della Sera”. «Questioni ematiche normali per una persona della sua età, nessun allarmismo», ha ribadito poco fa il vicepremier Antonio Tajani. «C’è molta preoccupazione, mi auguro ci sia in lui, perché solo a lui tocca, una resistenza anche a quest’ultima aggressione che oggi ha un nome sinistro, leucemia»: lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a Torino a margine della presentazione della mostra su Leonardo, «La leucemia può essere di diversi tipi – ha concluso – ma è evidente che Berlusconi si trova di fronte a una situazione evidentemente difficile, da cui miracolosamente deve uscire ed è sperabile da parte di tutti gli amici che esca».

Soleil Sorge: "Vittoria GFVIP? Penso che..."/ Silenzio rotto su Oriana e Nikita

SILVIO BERLUSCONI, LA TELEFONATA A TAJANI

Come sta Silvio Berlusconi? Ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, il leader politico sembra essere in condizioni stabili. Come spiega l’inviato di Rai News, c’è stata una telefonata tra il Presidente e il suo vice Antonio Tajani, nella quale il leader ha spronato i vertici del suo partito perché “l’Italia ha bisogno di noi”. Berlusconi ha passato una notte tranquilla ed è vigile. Le fonti ospedaliere confermano una patologia ematica importante che avrebbe causato la polmonite che avrebbe costretto il politico al ricovero. Al momento, comunque, non ci sarebbero stati peggioramenti nelle condizioni del presidente di Forza Italia, che avrebbe passato bene la notte in ospedale, dove è ricoverato in terapia intensiva. (agg. JC)

Lorenzo Pucillo medico ucciso a Pescopagano/ Testimone: "Ho trovato corpo, aveva..."

CONDIZIONI DI SALUTE DI SILVIO BERLUSCONI: CORRIERE, “HA POLMONITE CONSEGUENZA DI LEUCEMIA”

«Silvio Berlusconi ha la leucemia»: la rivelazione clamorosa arriva stamane, dopo la prima notte di ricovero per il leader di Forza Italia in terapia intensiva al San Raffaele, rientrato ieri in ospedale per una ricaduta a livello polmonare dell’infezione avuta già la scorsa settimana. Già ieri il quotidiano milanese aveva parlato di una «grave patologia ematica all’origine del ricovero», suggerendo che la polmonite e i problemi respiratori riscontrati fossero ricondotti ad una malattia più grave all’origine. Oggi si parla direttamente di “leucemia” per Berlusconi, riscontrata forse già a fine marzo: la conferma arriva anche dall’Agenzia AGI: in attesa di un bollettino medico ufficiale che potrebbe arrivare oggi dal San Raffaele, si rincorrono le “voci” circa le condizioni di salute dell’ex Premier.

Quella però appunto più traumatica è proprio quella che riconduce la grave polmonite attuale ad una forma di leucemia: «Una prima diagnosi sarebbe arrivata a marzo, confermata poi da tutti gli esami del caso (Pet, prelievo del midollo) a cui è seguito l’inizio delle nuove cure», rivela oggi il “Corriere”. «Silvio è una roccia ce la farà anche stavolta», aveva dichiarato il fratello Paolo Berlusconi lasciando l’ospedale ieri sera. La preoccupazione è tanta e le ore di ansia vissute in Forza Italia, a Mediaset e ovviamente nella cerchia familiare ristretta vengono confermate da più parti. La possibile leucemia al momento non viene confermata dal capogruppo di FI Paolo Barelli, intervistato a Rtl 102.5: «Non posso entrare in merito così specifico ma non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo». Secondo altre fonti invece la situazione rimane comunque complessa, al netto della leucemia o meno. «La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale», rileva l’Agenzia ANSA, confermando i problemi ematici che destano «grande preoccupazione».

BERLUSCONI RICOVERATO: “NOTTE TRANQUILLA, È STABILE”

«Ho parlato stamani con il professor Zangrillo, e mi ha detto che il presidente Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla. Le sue condizioni sono stabili», lo ha spiegato invece il n.2 di Forza Italia nonché vicepremier, Antonio Tajani, in una intervista al Tg1 Mattina. «E’ un leone. Fino all’altro ieri – racconta ancora Tajani – Silvio era lucidissimo, in forma, e poi c’è stato questo evento che lo ha portato al ricovero ma, ripeto, parla, la notte l’ha trascorsa bene, le condizioni sono stabili. Quindi vogliamo tutti essere ottimisti».

La speranza, conclude il Ministro degli Esteri, è che il “leone” «torni presto a guidare operativamente il partito, la nostra guida non molla mai. Altre volte siamo stati preoccupati, come per l’intervento a cuore aperto, chissà cosa doveva accedere, e poi è ancora li. […] L’ho sentito fino all’altro ieri sera, ora non ci si può parlare perché è in terapia intensiva, ma il messaggio che ci ha dato è di lavorare». Da ambienti vicini all’ex Premier, riportati dall’ANSA, i problemi di Berlusconi potrebbero infine derivare da «difficoltà del funzionamento del midollo spinale». Si attende oggi il bollettino ufficiale del San Raffaele diramato dal direttore della terapia intensiva cardiochirurgica, nonché medico personale di Berlusconi, professor Alberto Zangrillo. In mattinata è stata diramata invece una nota ufficiale di Forza Italia: «Il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché ‘Il Paese ha bisogno di noi!».











© RIPRODUZIONE RISERVATA