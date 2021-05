Berlusconi rischia di morire?/ Rumors Dagospia: al S. Raffaele partita più difficile

Per Silvio Berlusconi continua da mesi l’ingresso-uscita all’ospedale San Raffaele di Milano – un anno dopo la malattia Covid-19 superata non senza qualche patema – tanto da scatenare i retroscena e gli attacchi degli avversari politico-mediatici sulle possibili “scuse” accampate dal Cav per evitare di presentarsi alle udienze del processo Ruby-ter.

Ebbene, nel pomeriggio di giovedì 13 maggio mentre i siti erano già riempiti dal caos nella “galassia Berlusconi” per l’addio a sorpresa del direttore Alessandro Sallusti dalla guida de “Il Giornale”, dalle pagine di Dagospia arriva un brevissimo ma preoccupante “rumors” da fonti anonime raccolte: «altro che scusa per i processi, all’ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi sta vivendo la partita più difficile. Daje Silvio!». Era solo l’11 maggio scorso, due giorni fa, quando l’ex Presidente del Consiglio si presentava di mattina presto all’ospedale milanese accompagnato dal medico Alberto Zangrillo nella camera al sesto piano che ormai ospita Berlusconi in tutti gli ultimi ricoveri.

I SUBBUGLIO LA “GALASSIA” BERLUSCONI

84 anni, la salute per nulla “ottima” (tra cuore e acciacchi vari) e la convalescenza del Covid-19 che con diversi strascichi si sta facendo sentire sono stati più volte ribaditi dagli avvocati di Berlusconi in sede di processo: questo però non ha eliminato il “vociare” maligno sulle presunte scuse accampate dal leader di Forza Italia per evitare sentenze e condanne. Ora però queste notizie in arrivo come “rumors” rischiano di ribaltare del tutto il giudizio e i commenti circa le costanti “défaillance” sanitarie dell’ex Premier. Berlusconi era stato costretto ad andare in ospedale anche lo scorso 24 marzo, mentre uno degli ultimi “bollettini medici” dei suoi legali parlava di “stress psico-fisico”: di recente, il Giornale – che oggi ha visto le dimissioni a sorpresa del direttore Sallusti (in qualche modo legata alla situazione più generale della “galassia” Berlusconi?) – aveva riportato che a preoccupare non vi era solo l’infiammazione seguita alla vaccinazione per Covid ma anche una possibile «fibrillazione striale» causata da ulteriori situazioni di stress.

