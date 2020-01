Bernardeschi per Rakitic, scambio Juventus-Barcellona?/ Contatti tra i due club!

Federico Bernardeschi potrebbe dare l’addio alla Juventus, attenzione ad un possibile futuro al fianco di Lionel Messi. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato molto dell’interessamento del Barcellona nei confronti del fantasista bianconero, reduce da una prima parte di stagione tra alti e bassi: il talento di Carrara non si è ben adattato agli schemi di Maurizio Sarri e potrebbe rilanciarsi in un’altra squadra. Chi vorrebbe dare l’addio alla Catalogna è Ivan Rakitic, chiuso dalla folta concorrenza ed alla ricerca di una nuova sfida. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, in corso contatti tra bianconeri e blaugrana per valutare la possibilità di uno scambio, idea già nata in estate ma poi non concretizzata.

19 presenze ed un gol per Federico Bernardeschi fin qui con la casacca bianconera, troppo poco per uno dei talenti più interessanti del panorama nostrano. Il Barcellona è pronto ad investire su di lui, ma per lo scambio con Rakitic la strada è in salita: i bianconeri vorrebbero un bel conguaglio, data la differenza d’età, senza dimenticare l’altissimo ingaggio del centrocampista croato (ballano 4 milioni di euro tra i due stipendi). Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Roma, Sarri ha parlato così del futuro dell’ex Fiorentina e di Emre Can: «Se sono in uscita? Non mi risulta. Per me fanno parte della rosa e dunque sono presi in considerazione come tutti gli altri. A meno che non ci sia una posizione particolare da parte dei giocatori ma al momento non mi interessa».

