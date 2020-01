Emre Can via dalla Juventus?/ Calciomercato news: il tedesco chiede la cessione

Sappiamo che il futuro di Emre Can alla Juventus è appeso a un filo: questa stagione infatti si sta rivelando molto deludente per il centrocampista turco-tedesco, che non ha mai trovato il giusto feeling con il nuovo allenatore Maurizio Sarri ed è dunque finito ai margini delle rotazioni del mister. La novità degli ultimi giorni è che Emre Can avrebbe chiesto espressamente alla società di essere ceduto, perché rimanendo alla Juventus rischia di perdere un posto nella Nazionale tedesca in vista degli Europei 2020. È stato il c.t. Joachim Low in persona a mettere in guardia il centrocampista, di conseguenza Emre Can ha attivato il suo procuratore per avere in tempi brevi un confronto con il direttore sportivo Fabio Paratici per capire quale potrebbe essere la scelta migliore per tutti.

EMRE CAN VIA DALLA JUVENTUS? I NUMERI DELLA STAGIONE

Un eventuale addio immediato fra Emre Can e la Juventus non sarebbe d’altronde una grande novità, dal momento che già da mesi il centrocampista tedesco di origini turche è di fatto un “separato in casa”. L’esclusione dalla lista Uefa per la Champions League era stato un segnale chiaro da parte di Sarri, poi Emre Can ha trovato pochissimo spazio anche in campionato, dal momento che ha raccolto solamente otto presenze, di cui però solamente due da titolare e mai per 90 minuti interi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso probabilmente è stata la panchina in Coppa Italia contro l’Udinese: se Sarri non lo ha preso in considerazione nemmeno in questa occasione, la storia di Emre Can alla Juventus sembra davvero essere arrivata al capolinea.

