Bernardo Cherubini non si arrende e continua imperterrito il suo corteggiamento nei confronti di Amanda Lecciso. Ora, però, i suoi atteggiamenti sono diventati esagerati. I fan che seguono il Grande Fratello si sono fatti sentire sui social ritendendo decisamente inopportune le continue avance del fratello di Jovanotti nei confronti della concorrente. Addirittura, nelle ultime ore ha tentato di baciarla contro la sua volontà. Un gesto che a chi segue il reality di Canale 5 non è affatto piaciuto e che ha creato non poche polemiche.

Tra i vari amori nati al Grande Fratello, di recente sta facendo scalpore anche quello tra Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso. Peccato sia un amore unilaterale, dato che la donna non sembra ricambiare l’interesse del nuovo concorrente. Negli ultimi giorni l’uomo ha chiesto consigli a destra e manca, e ha avuto una lunghissima conversazione con Shaila Gatta cercando da parte sua dei suggerimenti su come procedere nel corteggiamento, dato che dalla parte di Amanda Lecciso non ha notato una reciprocità. L’ex velina, dal canto suo, gli ha risposto schiettamente: “Non le piaci abbastanza“, ma nonostante ciò, lui non molla la presa.

Un corteggiamento senza fine, a tratti oppressivo quello di Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso. Ieri venerdì 3 gennaio avrebbe tentato di baciarla nonostante lei non ne avesse l’intenzione. Ogni scusa è buona per il concorrente per avvicinarsi alla sorella di Loredana, ma le cose si stanno facendo troppo insistenti. “Ora la bacio, te lo giuro“, ha detto Bernardo Cherubini mentre Mariavittoria Minghetti lo guardava. E proprio in quell’istante, mentre lei gli parlava, si è avvicinato cercando di darle un bacio a tradimento.

“Oh, oh, adesso non esageriamo!”, ha detto una concorrente che ha assistito alla scena. Intanto, Amanda Lecciso ha subito chiamato Luca Calvani per proteggersi, esortando i compagni con tono scocciato ad allontanarlo dalla scena. “A parte gli scherzi, copriti! Copri ste cosce che non riesco a concentrarmi” ha continuato Bernardo Cherubini, che ha costretto la donna a sedersi coprendo le gambe con il maglione altrimenti lui non sarebbe riuscito a parlare. Inutile dire che si tratta di un comportamento davvero sconveniente e che i fan da casa non aspettano altro che un richiamo da parte degli autori del Grande Fratello: cosa aspettano a dargli una lezione sul consenso?