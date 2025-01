I fan del Grande Fratello saranno sicuramente al corrente dell’ultima cotta di Bernardo Cherubini. Il fratello di Jovanotti si è invaghito di Amanda Lecciso e ha deciso di non nascondersi più, provando a chiedere consigli e aiuti agli altri inquilini su come approcciarsi a lei, dato che pare che la donna non corrisponda il suo interesse. Tra i compagni a cui si è affidato, anche Stefania Orlando alla quale ha spiegato di avere una fortissima attrazione per Amanda, ma che per ora riesce a “scollegarsi” dalla cosa.

Successivamente ha svelato che vorrebbe evitare gli abbracci della coinquilina, dato che per lui quel contatto ha tutt’altro significato. Stefania Orlando però lo ha bloccato, facendogli capire che lui non può decidere sul comportamento di Amanda Lecciso. Oltretutto, l’opinionista gli ha fatto notare di essere intenerita dai suoi “modi adolescenziali” nel parlare della donna per la quale si è preso una profondissima cotta. Nonostante le belle parole, Stefania Orlando ha detto di aver percepito come esagerate alcune esternazioni dell’uomo.

Bernardo Cherubini, i commenti sui social dopo le dichiarazioni su Amanda Lecciso: “Fa paura, ossessionato…”

“Ho trovato esagerato il fatto che tu abbia detto non ti fidi di lei”, ha spiegato Stefania Orlando a Bernardo Cherubini. Quest’ultimo ha risposto di essere dispiaciuto di quanto successo ammettendo di aver calcato un po’ la mano in alcune occasioni. Nella confidenza con la compagna al Grande Fratello, il fratello di Jovanotti ha spiegato che ormai Amanda Lecciso è già nel suo cuore, e di continuare a sperare che anche lei sia nel suo. Dichiarazioni forti quelle di Bernardo che ormai sembra davvero essere vicino all’innamoramento. Eppure, pare rendersi conto che lei non corrisponda l’interesse.

Negli scorsi giorni anche Shaila Gatta aveva cercato di fargli aprire gli occhi, dicendogli che ad Amanda Lecciso, lui non piace abbastanza. Una batosta per Bernardo Cherubini, che ancora oggi si dice indeciso sul riuscire a rimanere amico con lei. “Pur di non vederla spero che mi addormento prima che arrivi lei sennò non dormo”, ha spiegato il gieffino, “Se lei arriva prima che sto ancora sveglio non dormo più perché non so che fare”. Intanto sul web iniziano a girare i commenti dei fan e alcuni di loro si dicono preoccupati per via dell’ossessione che l’uomo nutre nei confronti della sorella di Loredana Lecciso. Su X si leggono frasi come: “Fa davvero paura“, e ancora, “Sta diventando un grande problema“.