Bernardo Corradi, chi è il marito di Elena Santarelli/ “C’è sempre entusiasmo quando ci vediamo a casa”

Bernardo Corradi, chi è il marito di Elena Santarelli: la carriera nel calcio

Bernardo Corradi è il marito di Elena Santarelli ed è un ex calciatore italiano, che ha militato in numerose squadre di Serie A raggiungendo anche la convocazione in Nazionale. Nato a Siena, classe 1976, a inizio carriera ha militato in diverse squadre di serie C per poi fare il suo debutto in serie A con la maglia del Cagliari nel 1999. Successivamente arriva il passaggio all’Inter, con cui non ha alcuna presenza, e l’esordio nel Chievo dei miracoli: con i suoi gol aiuta la squadra a salire in massima serie e, l’anno seguente, raggiunge la qualificazione in Coppa UEFA.

Archiviata l’esperienza a Verona, Bernardo Corradi torna all’Inter per poi essere ceduto alla Lazio, in cui ha militato tra il 2002 e il 2004. Tra le altre squadre della sua carriera calcistica figurano Parma, Reggina e Udinese, oltre alle esperienze all’estero al Valencia e al Manchester City. Nel 2012 si è trasferito in Canada al Montréal Impact, per poi ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato. In carriera, Corradi ha anche esordito nella Nazionale italiana nel 2003 e fu successivamente selezionato per l’Europeo 2004. Dopo il ritiro, ha ottenuto ruoli dirigenziali ed è stato promosso a commissario tecnico della nazionale Under-19 italiana.

Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi: “È il mio mental coach“

Ma Bernardo Corradi, nel suo privato, è anche il marito della showgirl e attrice Elena Santarelli. La coppia è sentimentalmente legata dal 2006 ed è convolata a nozze nel 2014: dal loro amore sono nati due figli, Giacomo e Greta Lucia. Entrambi hanno spesso parlato della loro relazione in pubblico, come in una vecchia ospitata a Verissimo in cui l’ex calciatore ha rivelato: “La distanza tiene vivo il nostro amore, diciamo che c’è sempre entusiasmo quando ci vediamo poi a casa”. E sulla Santarelli ha ammesso: “Elena è una mamma molto brava”.

La showgirl ha poi definito il marito “il mio mental coach” e, in riferimento all’ipotesi di allargare la famiglia, ha espresso i suoi timori soprattutto dopo quanto accaduto al figlio Giacomo, colpito nel 2017 da un tumore cerebrale e poi guarito: “Non mi nascondo, dopo quello che ho vissuto e le verità che mi sono state sbattute in faccia non me la sento di avere un altro figlio”.











