Bernie e il delfino/ Su Rai 1 il film con Lola Sultan e Logan Allen (31 dicembre)

Bernie e il delfino (Bernie and the dolphin) andrà in onda giovedì 31 dicembre su Rai 1 alle ore 17.05. Tra l’azione e la commedia, il film del 2018 è diretto da Kirk Harris, attore e regista americano. Attivo sia in teatro sia nel cinema, ha preso parte, tra gli altri, al film A Sierra Nevada Gunfight (Vernon Mortensen,2013). Nel cast del film troviamo come protagonisti i noti Lola Sultan e Logan Allen.

Bernie e il delfino, la trama del film

Bernie il delfino racconta l’estate di Holly Ryan (Lola Sultan) e del fratello maggiore Kevin Ryan (Logan Allen). I due fratelli amano l’oceano, tanto da stringere un legame con un gruppo di delfini. Si trovano infatti a St. Augustine, in Florida. Non solo, Holly scopre di avere una straordinaria capacità: è capace di comunicare con i delfini. Più passano i giorni, più si affezionano ai delfini. A un certo punto scoprono però un piano segreto del boss del padre: in accordo con il sindaco di Sea City, il malvagio capo vuole distruggere la spiaggia.

I due bambini, nel tentativo di scappare, stanno quasi per annegare, ma vengono in loro soccorso i delfini, che salvano Holly. Bernie, uno dei delfini, viene separato dal resto del gruppo e si ritrova spiaggiato sulla riva con una brutta scottatura solare. Il Sea Marine Marine Animal Sanctuary lo salva. Nel frattempo i due fratelli cercano una soluzione per ostacolare i cattivi, proteggere l’oceano e salvare Bernie. Ce la faranno i due piccoli eroi?



