Martedì 10 dicembre 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:30, il film d’azione del 2022 dal titolo Top Gun: Maverick. La pellicola è il sequel del celebre Top Gun (1986) ed è diretta in questa occasione dal regista Joseph Kosinski, che aveva esordito come film maker nel 2010 con Tron: Legacy. La realizzazione della colonna sonora vede coinvolti diversi grandi nomi del mondo musicale: il compositore Harold Faltermeyer, che aveva già lavorato al primo capitolo; la pluripremiata cantautrice Lady Gaga; infine il compositore Hans Zimmer, firma delle musiche di film come Il Re Leone, Dune e Il gladiatore.

Il protagonista di Top Gun: Maverick è interpretato anche in questa occasione dall’attore Tom Cruise, diventato famoso a livello internazionale proprio grazie al personaggio di Maverick.

Al suo fianco l’attore Miles Teller, apparso in film quali Footloose (2011), Fantastic 4 – I Fantastici Quattro (2015) e Flag Day (2021), e l’attrice Jennifer Connelly, che ha debuttato come attrice bambina in C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone.

La trama del film Top Gun: Maverick, trent’anni dopo

Top Gun: Maverick vede il ritorno di Pete “Maverick” Mitchell, diventato uno tra i più famosi e apprezzati aviatori della Marina. Il protagonista nel corso di questi 30 anni ha sempre rifiutato qualunque tipo di promozione perché l’unica cosa che desidera continuare a fare è volare, lavorando come collaudatore di nuovi modelli di aereo.

Un giorno Maverick viene scelto per addestrare una squadra di nuovi allievi dell’accademia che dovranno affrontare una missione estremamente rischiosa. È così che farà la conoscenza di Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo grande amico Goose. Per il protagonista questo compito si rivelerà più difficile di quanto avrebbe immaginato, costretto ad affrontare i fantasmi del suo passato, tra cui la sua ex fidanzata Penny, e a rischiare la sua stessa vita.

