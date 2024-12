Strani compagni di letto, diretto da Melvin Frank

Mercoledì 11 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia del 1965 dal titolo Strani compagni di letto.

Il film è diretto dal regista Melvin Frank, noto per aver curato le riprese di alcuni lungometraggi entrati nella storia cinematografica, come Il giullare del re (1955) e Un tocco di classe (1973).

Le musiche hanno invece la firma del compositore Leigh Harline, vincitore del Premio Oscar per la canzone When You Wish Upon a Star nel celebre film d’animazione Pinocchio.

Il protagonista del film Strani compagni di letto è interpretato dall’attore statunitense Rock Hudson, uno tra i volti più amati tra gli anni ’50 e ’70 grazie a pellicole quali Il letto racconta… (1959), Amore, ritorna! (1961) e Non mandarmi fiori! (1964). Al suo fianco la splendida Gina Lollobrigida, con cui Hudson aveva già lavorato in precedenza in Torna a settembre (1961).

Nel cast anche l’attore Gig Young, vincitore del Premio Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Non si uccidono così anche i cavalli?.

La trama del film Strani compagni di letto: una trasgressiva Gina Lollobrigida manda ai matti Rock Hudson

Strani compagni di letto racconta la storia di Carter Harrison (Rock Hudson), un uomo che stra affrontando una fase particolarmente delicata e complicata della sua vita amorosa.

Il protagonista, infatti, si trova di fronte a una profonda crisi del suo matrimonio con sua moglie Toni Vincente (Gina Lollobrigida), una donna di origini italiane.

Questa situazione si ripercuote anche sulla sfera professionale ed economica ma, quando l’azienda per cui lavora gli annuncia la possibilità di ottenere un’importante promozione, Carter deve necessariamente risolvere anche il rapporto con sua moglie.

I due sono ormai separati da ben 7 anni ma l’uomo, nonostante i comportamenti originali di Toni e le sue bizze, cerca in ogni modo di ritrovare una sintonia di coppia.

Dopo qualche difficoltà, Carter e Toni sembrano arrivati ad un punto di incontro e ad avere ritrovato la capacità di vivere insieme ma, proprio quando tutto sembra andare per il meglio, la donna decide di scendere in campo con un’altra delle sue trovate: attraversare uno dei quartieri più famosi di New York, Soho, completamente nuda per sostenere il diritto alla libertà dell’espressione artistica.

Se da un lato questa decisione porterà la coppia a discutere nuovamente, dall’altro sarà proprio così che capiranno di essere tornati finalmente ad essere una vera coppia.