Bernie Sanders, guanti virali sui social/ Fra like e commenti “Volevo stare al caldo”

Il senatore Bernie Sanders è stato uno dei personaggi più ricercati in queste ultime ore in Italia. Perchè, si starà domandando qualcuno, l’esponente democratico si trova in tendenza stamane nel Belpaese? Tutta colpa, o forse merito, dei suoi vistosi guanti di lana. Ieri, l’ultimo Dem ad arrendersi nella corsa alle primarie con Joe Biden per le presidenziali 2020, era presente all’Inauguration day del nuovo presidente degli Stati Uniti, e i suoi guanti non sono passati appunto inosservati.

Di colore marrone (con varie tonalità), alternati al bianco, i guantoni del senatore hanno fatto in breve tempo il giro del web, e soprattutto sui social, dove molti sono stati coloro che hanno pubblicato una foto ingrandita appunto dell’accessorio di lana. Scatti che hanno raggiunto migliaia di like nel giro di breve tempo, e nel contempo, diversi sono stati gli utenti che volevano sapere dove poter acquistare quei bei comodi guantoni alla Charlie Brown.

BERNIE SANDERS E I GUANTI DI LANA: LI REALIZZA UN’INSEGNANTE DEL VERMOUNT

Solo dopo qualche ore qualcuno è riuscito a risalire all’origine dei guanti di Bernie Sanders, e la risposta è stata per certi versi amara, in quanto non sono in vendita in un comune negozio. I guanti del senatore del Vermont sono stati infatti realizzati a mano da un’insegnante dello stesso stato, tale Jen Ellis, che li aveva regalati al buon Bernie circa due anni fa. Si tratta di guanti che sono realizzati in lana con l’aggiunta di plastica riciclata e di conseguenza, indumento che strizza l’occhio al green, all’ambiente e al verde. L’insegnante pare li faccia su ordinazione, e nel contempo, li regala ad amici a varie occasioni, ed è probabile che in queste ore abbia ricevuto un carico maxi di ordini, decisamente inatteso. Bernie Sanders è stato successivamente interpellato dall’emittente americana Cbs, e a proposito dei suoi guanti ha spiegato: “Noi nel Vermont siamo abituati al freddo e non siamo preoccupati molto della moda, a noi interessa stare al caldo, ed è ciò che è successo oggi (ieri ndr)”. Chi volesse farsi un giro su Twitter potrà trovare una serie di meme davvero esilaranti sull’argomento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA