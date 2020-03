Bertolaso commissario per l’emergenza coronavirus?/ Intesa Centrodestra-Renzi

Guido Bertolaso commissario per l’emergenza coronavirus, trova sempre più conferme l’ipotesi circolata negli scorsi giorni. Il Governo è al lavoro per gestire l’allarme Covid-19 e l’opposizione è pronta a fornire il proprio contributo: Matteo Renzi ha chiesto l’estensione della zona rossa, mentre Matteo Salvini ha annunciato di aver telefonato al premier Conte per chiedere un incontro. Ma c’è di più: i due Mattei, con il resto del Centrodestra, sarebbero d’accordo sulla figura di Bertolaso, ex capo della Protezione civile. Ieri è arrivato il messaggio del leader di Italia Viva: «Mi permetto di suggerire al Governo per il futuro di affiancare alla valida struttura che sta già lavorando, personalità che abbiano un’esperienza nella gestione delle crisi. Ci vuole Guido Bertolaso, una personalità che abbia capacità di lavorare con esecutivi di tutti i colori e che sia capace di mettere le mani nella comunicazione istituzionale durante la crisi».

GUIDO BERTOLASO COMMISSARIO PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS?

«Lo ribadisco: per gestire questa grave emergenza dei centri di detenzione occorre il pugno di ferro di un Commissario Straordinario che riporti l’ordine e il rispetto della legge», così Matteo Salvini sui social network, senza far nomi. Ma a fare nomi ci ha pensato Silvio Berlusconi su Facebook: «Sarebbe estremamente importante, in un momento così difficile della vita del Paese, che le istituzioni parlassero con una voce unica, autorevole, capace di dare indicazioni coerenti e competenti e quindi di infondere fiducia nei cittadini. Questa figura c’è, il suo nome è Guido Bertolaso: sono certo sia disponibile e ha già dimostrato con i miei governi di essere capace di gestire gravi emergenze in modo esemplare, riconosciuto in tutto il mondo». A Palazzo Chigi si sta ragionando in queste ore sull’opportunità di nominare un supercommissario e quello di Bertolaso non è l’unico nome in ballo: come spiega il Corriere della Sera, si è fatto anche il nome di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Infine, l’ipotesi di affidare il ruolo a un politico e non ad un tecnico: un profilo che assumerebbe le deleghe di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

