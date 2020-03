Coronavirus Italia, aggiornamenti e ultime notizie/ Seconda al mondo per morti e casi

Si aggrava il bilancio del Coronavirus in Italia: con 366 vittime e 7.375 casi accertati in totale, è il secondo Paese per numero di contagi e morti dopo la Cina. Invece qui ci sono 67mila casi e circa 3mila morti. A rivelarlo sono i dati della Johns Hopkins University, che potete consultare attraverso la mappa aggiornata in tempo reale). Ma su questi dati incide anche il fuso orario, quindi il computo dei contagi non è aggiornato. Sull’epidemia si è espresso ieri sera Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), il quale ha ribadito l’importanza delle misure urgenti diramate dal governo col Decreto Coronavirus. «Questa infezione di per sé decorre in maniera abbastanza asintomatica o con pochi sintomi, ma in una certa percentuale di casi è anche grave. Se il virus corre troppo, si rischia la paralisi degli ospedali, perché ci sono anche altri pazienti da curare». Ma Rezza se l’è presa anche con chi ha sottovalutato Covid-19: «Non è una banale influenza, c’è ancora chi lo dice, ma non voglio scendere in polemiche».

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: NUOVA VITTIMA A ROMA

La Protezione civile nel consueto appuntamento con la stampa dalla sua sede di Roma ieri ha rivelato che nel giro di 24 ore sono stati registrati 1.492 casi in più. Un importante incremento, se consideriamo che il giorno precedente erano stato segnalato un aumento di 1.247 contagiati. Dunque, il trend non si ferma e la Lombardia resta la regione più colpita. Sono infatti 267 le persone positive decedute per Coronavirus nella regione guidata dal governatore Attilio Fontana. Rispetto a 24 ore prima c’è stato un aumento di 113 morti, il più alto in Lombardia da quando è cominciata l’epidemia. A fornire i dati è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera in una diretta Facebook in cui ha fatto il punto sull’emergenza prima del commissario Angelo Borrelli. Gallera ha parlato di un «bollettino impressionante». E come dargli torto: a Milano, ad esempio, i casi sono giunti a quota 406, di cui ben 171 a Milano città. Nelle ultime ore è stata registrata una nuova vittima, ma a Roma. Un uomo di 81 anni con positività al Coronavirus è morto al Policlinico Tor Vergata di Roma, secondo quanto reso noto da Salute Lazio, il portale Facebook dell’assessorato regionale alla Salute. Si tratterebbe di un 81enne con pluripatologie preesistenti.

