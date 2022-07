Bertolaso “Quarta dose sia obbligatoria per over 60”/ “Basta isolamento per positivi”

Secondo Guido Bertolaso la quarta dose di vaccino dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli over 60. Intervistato stamane dal Corriere della Sera, l’ex numero uno della Protezione Civile, consulente nella campagna vaccinale di regione Lombardia, ha parlato dei problemi attuali nell’affrontare la nuova ondata di covid, spiegando: “Lo scenario più probabile è quello di un’epidemia ancora non finita, ma che tenderà a diventare stabile. Dovremo imparare a trattare il Covid come fosse un’influenza. Oggi il virus circola, ma non è più pericoloso come in passato. Molti di noi si sono immunizzati senza neanche saperlo. Tanto che non si parla neanche più di immunità di gregge: l’abbiamo ottenuta. Allo stesso tempo imporrei il richiamo obbligatorio con quarta dose o col nuovo vaccino che avremo contro omicron dai 60 anni in su (che andrebbe fatto insieme all’antinfluenzale)”.

Bollettino vaccini covid oggi 25 luglio/ 1.5 milioni di quarte dosi somministrate

Secondo quanto segnalato da Bertolaso, il picco estivo sarebbe stato superato, ma a breve potremo avere una nuova recrudescenza del virus: “tra fine settembre e inizio ottobre col mutare del clima avremo una ripartenza dei contagi. Ma, ripeto, non c’è da preoccuparsi”.

GUIDO BERTOLASO E LA QUARANTENA LIGHT: IL GOVERNO CI PENSA

Insomma, prospettive decisamente positive quelle esternate da Guido Bertolaso, e anche una buona parte della scienza e delle medicina è convinta che il peggio sia passato, e che comunque bisognerà imparare a convivere con il virus. Ecco perchè il governo è seriamente interessato ad introdurre la cosiddetta quarantena light, ovvero, un isolamento della durata di soli 5 giorni, basta che nelle ultime 48 ore non si abbiano avuto dei sintomi.

Bollettino vaccini covid oggi 23 luglio/ 139,1 milioni di dosi somministrate

Come svelato da IlSole24Ore, il ministro della salute avrebbe di fatto già pronta la circolare, ma attende che questa nuova ondata di covid in corso scemi definitivamente prima di introdurla in via ufficiale. L’idea di applicare la quarantena light andrebbe anche a “contrastare” coloro che fanno il test anti covid ma che preferiscono non dichiararsi continuando a fare la solita vita di prima.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 22 luglio/ 1.4 milioni di quarte dosi somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA