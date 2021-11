Bertolaso: “Rifiuti la terza dose? Via il green pass”/ “Lombardia lasciata sola”

E’ dura e significativa la proposta di Guido Bertolaso, consulente per la campagna di vaccinazione della regione Lombardia. Secondo l’ex numero uno della Protezione Civile bisognerebbe togliere il green pass a chi si rifiuta di farsi inoculare la terza dose del vaccino covid. “Propongo di ritirare il green pass a chi non fa la terza dose del vaccino anti Covid”, le parole di Bertolaso rilasciate in occasione dell’incontro di oggi, ‘Lotta al Covid: Italia e Israele a confronto’, riportate da Fanpage. “La terza dose serve a ridurre il Covid – ha specificato ancora – trasformandolo in un banale raffreddore. Per questo propongo di ritirare il green pass a chi non fa la terza dose. Solo infatti attraverso la vaccinazione teniamo sotto controllo il Covid”.

Sileri: “Stato di emergenza va prolungato”/ “La quarta ondata è solo per i no vax”

Dichiarazioni come detto in apertura forti, ma per certi versi condivisibili, tenendo conto del colpo di coda del covid, che nelle ultime settimane sta facendo risalire i contagi, e delle necessità di non abbassare la guardia quando si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Al momento in Lombardia si sta somministrando la terza dose di vaccino anti covid a tutti gli over 60, ai fragili e agli operatori socio sanitari. “Il primo febbraio 2020, quando sono arrivato, Milano era disorientata – ha aggiunto ancora Bertolaso, come si legge sull’edizione online del quotidiano Il Giorno – se non hai vissuto in Lombardia e se non hai parlato con i medici di Alzano Lombardo non si capisce la dimensione del dramma in quel territorio. Quello che è accaduto era prevedibile con la pandemia, una volta scoppiata, ma quello che non doveva accadere – si leva qualche sassolino dalle scarpe – era che si lasciasse sola la Regione più grande d’Italia, io sono romano e posso permettermi di dirlo”.

Bollettino coronavirus Lombardia 5 novembre/ Casi in rialzo, ma resta zona bianca

BERTOLASO: “SOLO VACCINANDOCI CONTROLLIAMO IL COVID”

Bertolaso ha poi proseguito dicendo: “Per recuperare la situazione, quando mi sono messo alla guida della task force per il vaccino anti-Covid, ci siamo messi intorno ad un tavolo: bisognava fare squadra. Il problema è che per buona parte di questa campagna ci siamo messi con carta e penna: ‘sapete quante pagine un sanitario deve compilare prima di fare il vaccino al cittadino? 11 pagine’. Ho detto quando ho parlato con le istituzioni nazionali”.

Il consulente della regione Lombardia ha concluso il suo intervento ribadendo per l’ennesima volta l’importanza del vaccino anti covid: “La scienza ci dice che solo vaccinando controlliamo il Covid, non possiamo eradicarlo, ma contenerlo, evitando tanti morti. Con il vaccino riduciamo il Covid magari ad un banale raffreddore o influenza. E anzi dobbiamo dire alle persone che senza terza dose non c’è rinnovo del green pass”.

Bollettino vaccini covid oggi 5 novembre/ 90.4 mln di inoculazioni, immuni 44.9

© RIPRODUZIONE RISERVATA