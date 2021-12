Betty White è morta/ Attrice di “Cuori senza età” stava per compiere 100 anni

Betty White è morta. Proprio a pochi minuti dall’inizio del 2022, arriva la drammatica notizia del decesso dell’iconica attrice statunitense, che avrebbe compiuto cento anni il prossimo 17 gennaio. La donna divenne famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella serie “Mary Tyler Moore”, e di Rose Nylund in “Cuori senza età”, trasmesso tra il 1985 e 1992. Fu anche una delle protagoniste della sit-com “Hot in Cleveland”, nella parte di Elka Ostrovsky. Vinse il suo primo Grammy a 90 anni, nel 2012,e ottenne numerose candidature ai Golden Globe.

Il suo agente e amico Jeff Witjas ha dichiarato alla rivista People che “anche se Betty stava per compiere 100 anni, pensavo che avrebbe vissuto per sempre. Mi mancherà terribilmente e così il mondo animale che lei amava così tanto. Non credo che Betty abbia mai temuto di morire, perché ha sempre voluto riunirsi al suo amatissimo marito Allen Ludden. Credeva che sarebbe stata di nuovo con lui”.

BETTY WHITE È MORTA: LAVORÒ ANCHE IN “BOSTON LEGAL”

Per la prima metà della sua carriera, Betty White fu una presenza regolare, ma non molto nota, in radio e in televisione. Le dicevano che era un po’ fuori dal personaggio, un po’ poco femminile e troppo divertente, come ricordò la stessa attrice ai microfoni della CNN nel 2017. Tuttavia, nella seconda porzione della sua vita professionale, White ha sviluppato un talento innato nell’impersonare l’anziana dal cuore apparentemente puro, piena di sincerità.

Arrivò anche a interpretare una segretaria incisiva e a volte violenta in “Boston Legal” e raccolse un’apparizione nei “Simpson“. Inoltre, fu ospite al “Saturday Night Live” (la più anziana della storia) e, addirittura, recitò in una pubblicità auto-ironica per le barrette Snickers, a dimostrazione di come prendesse sempre la sua professione alla leggera. ”Sto vivendo il momento più bello della mia vita, e il fatto che stia ancora lavorando… Oh, quanto si può essere fortunati?”, disse all’Huffington Post nel 2012.

