Eleonora Albrecht, moglie Flavio Parenti/ Un’attrice con la passione per la moda

Chi è Eleonora Albrecht?

Flavio Parenti ha raggiunto la popolarità grazie a “Un medico in famiglia“, ma da allora non si è più fermato ed è riuscito a togliersi soddisfazioni importanti grazie a cinema, Tv e teatro. A regalargli la serenità ha però contribuito anche la sua compagna di vita, Eleonora Albrecht, anche lei attrice e da qualche tempo diventata sua moglie.

Il primo incontro tra i due è avvenuto grazie ad amici in comune. In breve tempo entrambi hanno capito di essere innamorati l’uno dell’altra e hanno rafforzato ulteriormente il loro rapporto con l’arrivo di una bambina, Elettra, nata nel 2017.

Eleonora Albrecht: la moglie di Davide Parenti non è solo un’attrice

Eleonora Albrecht è nata a Roma il 18 novembre 1985, ma ha origini russe e tedesche. La sua bellezza le ha permesso di iniziare a lavorare molto presto come modella e di poter girare il mondo. Quest’attività le ha regalato non poche soddisfazioni proprio perché le ha permesso di vivere da vicino una delle sue passioni, la moda. Ed è proprio per questo che ha deciso anche di iscriversi a una scuola per diventare stilista.

Ben presto però lei ha capito di voler diventare un’attrice e si è così trasferita per un periodo a Los Angeles per poter studiare e perfezionarsi. La popolarità è però arrivata con il ritorno in Italia grazie a Francesca Comencini, che l’ha scelta nel 2012 per il suo “Un giorno speciale“. Tra le fiction in cui ha recitato recentemente c’è “Non dirlo al mio capo” con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Definirla anche un’influencer non è però eccessivo. lei, infatti, vanta un elevato numero di follower sui social, dove dà consigli alle sue coetanee sul look.

