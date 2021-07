Beyoncé e Jay-Z, casa in fiamma a New Orleans/ 22 pompieri per domare l’incendio

Incendio nella casa di New Orleans di Beyoncè e Jay-Z, una delle coppie più famose dello show business. A riportare la notizia che non è stata ancora commentata dai diretti interessati è il NewYorkPost. stando a quanto fa sapere il magazine, l’icidente sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì 21 luglio e sarebbero stati necessari ben 22 vigili del fuoco per domare l’incidentio in quella che è una vera dimora principesca della coppia. Non si conoscono ancora dettagli s eventuali danni materiali subiti dall’abitazione. Restano ancora misteriose anche le cause dell’incendio. Sarebbe stato un rilevatore di fumo a lanciare l’allarme che avrebbe così permesso ai vigili del fuoco d’intervenire prontamente evitando che ci fossero feriti.

Casa in fiamme per Beyoncè e Jay-z

La casa di Beyoncè e Jay-Z è una vera dimora principesca, dotata di ogni comfort. Si tratta, infatti, di una villa barocca spagnola nel Garden District. La casa sarebbe stata acquistata dalla grande star americana nel 2015. Non si tratterebbe di una casa qualunque, ma di una villa costruita nel 1927 e che veniva utilizzata come chiesa presbiteriana di Westminster. Secondo quanto fa sapere Realtor.com la casa andata in fiamme, in passato, avrebbe anche ospitato un balletto e, solo nel 2000, sarebbe stata trasformata in un’abitazione privata. Quello che una volta era un santuario sarebbe così stato trasformato in una grande sala. La casa, inoltre, avrebbe sei camere da letto. La coppia, attraverso il portavoce, non avrebbe ancora commentato la notizia dell’incendio che, fortunatamente, non avrebbe provocato danni alle persone. Beyoncè, da parte sua, appare concentrata sulla sua linea di profumi Flex Park.

