Blue Ivy Carter, figlia Beyonce/ Vince un Grammy per “Brown Skin Girl” a soli 9 anni

Blue Ivy Carter, figlia di Beyonce e Jay-Z, a soli 9 anni è la seconda vincitrice più giovane nella storia dei Grammy. Blue Ivy e mamma Beyonce hanno vinto come Miglior video musicale per “Brown Skin Girl”. Dal momento che Blue Ivy è accreditata come autrice della traccia – in cui esegue anche un paio di versi – è ufficialmente una vincitrice, insieme a sua madre e al collaboratore WizKid. La canzone è la seconda collaborazione tra Beyoncé e sua figlia Blue Ivy Carter, dopo “Blue”, contenuta nel disco “Beyoncé” del 2013. Il video di “Brown Skin Girl”, pubblicato nell’agosto dello scorso anno come parte dell’album visivo “Black Is King“ di Beyoncé ha come protagonista anche Blue Ivy e include i cameo di Kelly Rowland, Naomi Campbell e molte altre star. “Brown Skin Girl” di Beyoncé, che fa parte anche della colonna sonora “The Lion King: The Gift” ha battuto la concorrenza di Future “Life Is Good”, “Lockdown” di Anderson .Paak, “Adore You” di Harry Styles e “Goliath” di Woodkid, candidati come miglior video.

Blue Ivy Carter vince un Grammy con la madre Beyonce

Per il brano “Brown Skin Girl”, che fa parte della colonna sonora del film “Il Re Leone”, Blue Ivy Carter ha già vinto altri premi, ovviamente insieme alla mamma Beyonce e agli altri co-autori della canzone: nel 2019 l’Ashford & Simpson Songwriter’s Award ai BET Soul Train Awards, nel 2021 la hit si è aggiudicata l’Outstanding Duo, Group or Collaboration ai NAACP Image Awards, e il BET Her Award. Il prossimo anno, Blu Ivy potrebbe essere in lizza per un altro Grammy nella categoria “Best Spoken Word Album” per la narrazione dell’adattamento in audiolibro del cortometraggio vincitore dell’Oscar “Hair Love” di Matthew A. Cherry. Il record per il vincitore del Grammy più giovane appartiene ancora a Leah Peasall di The Peasall Sisters, accreditata nella colonna sonora del film “O Brother, Where Art Thou?”, che ha vinto com Album dell’anno nel 2002, quando Leah aveva solo 8 anni.

