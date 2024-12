Un tuffo nella vita sentimentale di Piero Barone tra rumor, gossip ed ex fidanzate

Nessuna fidanzata all’orizzonte per Piero Barone del Volo. Il cantante non ha ancora trovato l’anima gemella, ma non si dispera. “E’ una cosa particolare l’amore”, aveva detto sinteticamente in una bella intervista a Verissimo, assieme a Ignazio e Gianluca. Chiusa la storia d’amore con Valentina Allegri, figlia di Max Allegri, il nome di Piero Barone era stato accostato a quello di Veronica Ruggeri e poi, clamorosamente, a quello di Elisabetta Gregoraci che smentì prontamente il presunto flirt.

La storia più importante di Piero, dunque, resta quella con Valentina Allegri, anche se oggi si tratta di una relazione abbondantemente archiviata. Eppure con la figlia dell’ex allenatore della Juventus, Piero Barone aveva intenzioni serissime. Poi però qualcosa dev’esserci inceppato nel loro rapporto ed entrambi hanno deciso di chiuderla.

Piero Barone non pensa all’amore: “Fidanzata? Non ho ancora trovato l’anima gemella”

Adesso regna il silenzio sul fronte sentimentale per Piero Barone. Quando troverà la sua anima gemella, probabilmente, i fan saranno i primi a saperlo, dato che precedentemente con l’ex Valentina era attivissimo sui social.”in tanti hanno avuto la fortuna di trovare la propria metà ma io questo fortuna non l’ho ancora avuta”, aveva spiegato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Al cantante non resta dunque che concentrarsi sulla musica, in attesa di trovare la persona giusta con cui scrivere la sua grande storia d’amore. Tra le fan sembrano esserci parecchie candidate, ma per il momento nessuna ha fatto breccia nel cuore del buon Piero. Non resta dunque che attendere il momento giusto, che in amore può essere sempre in agguato.

