Biagio Antonacci/ Dopo l’uscita dell’album e Sanremo tutto rovinato dal Covid-19

Biagio Antonacci parteciperà alla trasmissione televisiva Stasera…Laura! Ho creduto in un sogno. L’artista è molto attivo dal punto di vista musicale e difatti a fine 2019 ha rilasciato un nuovo album chiamato Chiaramente visibili dallo spazio. Dopo aver lanciato quest’ultimo lavoro, Antonacci ha partecipato anche come ospite speciale al Festival di Sanremo, con un largo spazio dedicato a lui prima della finale. Questi due eventi avevano posto le basi per far intraprendere a Biagio un tour epico, che lo avrebbe fatto attraversare tutto il paese. Purtroppo, i suoi piani sono stati rovinati dal COVID-19 che ha reso impossibile la partenza del tour. Ad ogni modo, non tutto è perduto. Con molta probabilità, molti concerti saranno spostati ed i fan avranno l’opportunità di vederlo dal vivo in futuro. Chiunque voglia invece essere sicuro di assistere ad una sua esibizione, allora può guardare la trasmissione televisiva che lo vedrà protagonista insieme a molti altri volti noti della musica italiana.

Biagio Antonacci, una mano all’isola d’Elba

Biagio Antonacci si sta dimostrando attivo anche in quest’ultimo periodo. Il cantante italiano non sta rimanendo a guardare gli altri compiere il proprio lavoro, ma sta facendo il possibile per rendersi utile per molte altre persone. In particolar modo, Biagio Antonacci ha deciso di dare una mano a coloro che vivono sull’isola d’Elba. Biagio da sempre è legato a questo popolo e lo adora. Non a caso, il cantante ha regalato un nuovo ecografo, uno strumento medico che potrà servire a molto in questo periodo difficile, dove gli ospedali sono pieni praticamente sempre. Davvero un bel gesto per Biagio Antonacci, che dimostra ancora una volta di non avere solo una grande voce, ma anche un grande cuore.

La sua carriera

Biagio Antonacci opera da anni nel settore musicale italiano ed è una celebrità con centinaia di fan che lo seguono. I suoi primi passi nel mondo della musica il cantante originario di Milano li ha mossi nel 1989 con l’album Sono Cose che capitano. Nel corso del tempo Biagio ha lavorato a molte altre canzoni, arrivando a comporre be 15 album in studio, tutti grandi successo dal punto di vista delle vendite e della critica. Sono anche molti i successi che hanno portato Biagio Antonacci nell’olimpo della musica italiana. Tra questi si ricordano Iris, Pazzo di Lei, Vivimi, Dolore e Forza, Sappi Amore Mio, Non vivo più Senza te e Quanto tempo ancora.



