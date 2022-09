Biagio Antonacci/ “Telenovela? Le vicende sentimentali possono salvarti la vita”

Biagio Antonacci pubblica il nuovo singolo “Telenovela”

Biagio Antonacci è tra gli ospiti dell’evento musicale Tim Music Awards 2022 che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Un gradito ritorno quello del cantautore che in questi giorni ha pubblicato il nuovo singolo “Telenovela” che anticipa il nuovo album di inediti e il primo tour post pandemia.

Proprio il cantautore ha presentato così il brano nuovo: “in un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela”. Sul brano, prodotto da d.whale e Zef, il cantautore ha aggiunto: “Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”.

Biagio Antonacci: dal singolo “Seria” al nuovo tour

Il 2022 è l’anno del ritorno di Biagio Antonacci con un nuovo album e un nuovo tour. “A fine anno inizia il tour, arriveranno poi altri pezzi, ma anche l’album”, ha detto il cantante. “In questi due anni ho scritto poco, ho fatto dei testi, ho avuto delle idee che sto chiudendo adesso ma mi sono annoiato tantissimo. Con la noia ho ripulito la mia testa, la noia serve per ripulirsi” – ha detto il cantautore ospite di RTL 102.5. Non solo, il cantautore ha anche pubblicato uno dei brani inediti dal titolo Seria che l’ha portato a collaborare con Federica Pellegrini, visto che la nuotatrice ha partecipato al videoclip. ”

“Federica è serissima. È andata oltre. L’ho quasi ingannata, perché le ho detto che avrei voluto farle delle foto, mi piace fotografare. Avrei voluto fare foto a un’icona dello sport. Le ho chiesto se mentre la fotografavo avrei potuto fare dei video, lei è stata felicissima. Prima di vederci le ho chiesto se volesse ascoltare la canzone e lei ha detto di no, perché le mie canzoni le piacciono e quindi pensate la fiducia totale che ha avuto in me” ha detto Antonacci sulla campionessa rivelando – “si è accorta dopo che sarebbe diventata la protagonista del videoclip”. Dopo l’uscita di “Seria” e “Telenovela”, il cantante è pronto a tornare dal vivo con un lungo tour in giro per l’Italia: “ora facciamo un tour ancora di grande energia, ancora più power e torneremo più avanti a fare quello che avevo in mente, una sorta di piccolo recital da solo per raccontare la mia vita con le mie canzoni, pianoforte, voce e musica”.











