Biagio D’Anelli alla fidanzata Silvana Curcio “arrivederci e grazie”/ “Ti ho voluto bene ma…” la scarica!

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono ritrovati a poche ore dalla puntata a commentare il loro avvicinamento. E’ molto probabile che i due dovranno salutarsi in seguito al rischio eliminazione molto elevato. Entrambi, infatti, sono finiti in nomination insieme a Valeria Marini e Giacomo Urtis e le probabilità di dover mettere in pausa la loro conoscenza sono non trascurabili. Biagio però ha già espresso la sua intenzione di ritrovare la donna una volta fuori dal Grande Fratello Vip.

In queste ore, intanto, Miriana è tornata a chiedere dei chiarimenti in merito al modo in cui l’opinionista intende comportarsi con la fidanzata Silvana Curcio. “A quale telecamera avresti detto che ti sei lasciato? Quella là?”, lo ha incalzato. In effetti nei giorni scorsi, durante una loro conversazione, D’Anelli si sarebbe alzato e guardando dritto una delle telecamere presenti nella Casa aveva detto, spiazzando tutti: “Lascio la mia fidanzata”, ritenendosi da quel momento single e libero di fare ciò che realmente sentiva.

Biagio D’Anelli e la sua presa di posizione verso la fidanzata Silvana Curcio

Dopo quelle sue esternazioni, Biagio D’Anelli aveva spiegato di essere ormai giunto al punto di dover prendere a tutti i costi una decisione definitiva non potendo più vivere in bilico ed in balia delle sue nuove e forti emozioni nei confronti di Miriana Trevisan. Parlando con quest’ultima, ha svelato quale sarebbero le sue intenzioni nel caso in cui la sua ormai ex dovesse venire in tv, sebbene lei abbia invece dichiarato di voler eventualmente chiarire lontano dai riflettori.

L'opinionista sembra avere le idee molto chiare, al punto da commentare: "Amore mio, se viene qua glielo dico in faccia: amore ti ho voluto bene, non te ne voglio più, arrivederci e grazie; che devo fare di più?". Miriana, dal canto suo, avrebbe ribattuto: "Per me era importante". Parole, quelle espresse dall'uomo, che però non sono particolarmente piaciute in rete, divenendo oggetto di critica: "Uno che lascia la propria fidanzata in quel modo e con quelle parole ma che razza di uomo è?", si legge sui social, sotto un post che riassume la conversazione tra Biagio e Miriana.

