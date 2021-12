Miriana Trevisan bacia Biagio D’Anelli davanti a tutti/ “Mi sto esponendo, felice…”

Nelle passate ore Miriana Trevisan ha messo da parte tutti i suoi dubbi ed i freni, ed ha deciso di lasciarsi andare con Biagio D’Anelli. Tra i due adesso le cose sembrano essere molto più chiare, dopo la decisione dell’opinionista di lasciare la fidanzata in diretta, con tanto di messaggio ad una delle numerose telecamere presenti nella Casa del Grande Fratello Vip. I timori di una possibile eliminazione, non hanno impedito a Miriana e Biagio di avvicinarsi sempre di più, fino a far scattare tra i due il fatidico bacio.

Manuela Ferrera "Biagio D'Anelli sa solo tradire lascialo"/ Avvertimenti dell'ex fidanzata a Miriana Trevisan

Complice la festa di compleanno di Jessica, durante un momento di tranquillità l’ex ragazza di Non è la Rai ha raggiunto Biagio in giardino dove i due si sono stretti in un forte abbraccio condito da numerosi baci, questa volta scambiati alla luce del sole, proprio sotto gli occhi dei loro coinquilini. Dopo giorni di massaggi, coccole e parole importanti, dunque, i due si sono lasciati andare confermando anche al resto della Casa il loro interesse reciproco e la voglia di viversi sempre di più anche sul piano fisico.

Biagio D'Anelli lascia in diretta fidanzata Silvana Curcio/ Video "Ora sono single…"

Miriana Trevisan, baci con Biagio D’Anelli nella Casa del GF Vip

I baci tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli potrebbero essere stati dettati proprio dalla reciproca paura di doversi salutare tra poche ore. Sia la showgirl che l’opinionista, infatti, sono attualmente in nomination insieme alla coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis che concorre come un unico concorrente. Essendo eliminatoria, la puntata potrebbe vedere proprio l’uscita di scena di uno dei due. Nonostante questo la coppia si sarebbe comunque ripromessa di aspettarsi una volta fuori.

Intanto, durante la festa di compleanno di Jessica, Miriana si è lasciata andare alle avances sempre più chiare di Biagio. Ad accompagnare i baci tra i due Vipponi, anche la confessione della Trevisan che ha ammesso: “Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più. […] Mi fai stare bene. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni”. Poco prima D’Anelli si era esposto con la donna confermando la sua voglia di vederla anche a telecamere spente: “Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Quando usciremo fuori, se sono aperte le discoteche devi venirci con me. Perché voglio che mi stai vicino nella mia realtà”, aveva detto.

Biagio D'Anelli s'avvicina a Nathalie Caldonazzo?/ GF Vip, lui: "Una cosa pazzesca…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA