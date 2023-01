Biagio D’Anelli attacca Wilma Goich/ “Lasciò Teocoli per Vianello per emergere?”

Wilma Goich: gli attacchi contro Nikita Pelizon

Al Grande Fratello Vip 2022 non si placano i dissapori contro Nikita Pelizon. Tra i detrattori della modella c’è sicuramente Wilma Goich che non perde occasione per parlare male della ragazza. Settimana scorsa, dopo essere rientrata nella casa di Cinecittà, la cantante parlando di Nikita ha detto: “Lei ha bisogno di uno psichiatra, altro che consigli”. Già in passato la cantante aveva avuto da ridere su alcuni atteggiamenti della ragazza nei confronti di Daniele Dal Moro: “Nikita mi guardava con aria di sfida, mentre gli accarezzava prima i capelli e poi le orecchie. Perché ho pensato che mi stesse sfidando? L’ho presa così. Poi ho fatto finta di niente, perché io sono vergognosa davanti a certe cose. Sembrava che volessi essere possessiva nei suoi confronti. Non ho avuto la forza di venire a dirtelo”.

Biagio D’Anelli difende Nikita Pelizon

Nella sua rubrica di YouTube “Chicche di Gossip”, Biagio D’Anelli ha preso le difese di Nikita Pelizon, criticando invece il comportamento di Wilma Goich: “Ha dichiarato che Nikita Pelizon non ha una personalità e ha bisogno dei flirt perché non ha velleità artistiche”. Per smentire le parole della cantante, l’opinionista ha ricordato un episodio della vita di Wilma: “Nel 1966 quando iniziò la sua carriera si fidanzò con Teo Teocoli, all’epoca sconosciuto. Dopo 1 anno e mezzo lei si sposò con Edoardo Vianello”. Poi con ironia, non troppo velata, ha detto: “Passò da Teo Teocoli a Edoardo Vianello per il gruppo e poi cantare. Questa non è una situazione, se la dovessimo paragone, per emergere?”.

