Lorenzo Spolverato si sta ritrovando spesso al centro di molte critiche e attacchi, nelle scorse ore anche Nikita Pelizon si è scagliata contro di lui. Ad oggi il gieffino è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del Grande Fratello, soprattutto dopo essersi reso protagonista di alcuni triangoli amorosi nella casa più spiata d’Italia. Da settimane ha iniziato una relazione con Shaila Gatta, mettendo definitivamente fine al suo flirt con Helena Prestes, alcuni atteggiamenti avuti nei confronti della modella brasiliana però non sono affatto piaciuti ai telespettatori.

C’è infatti chi pensa che in più occasioni Lorenzo Spolverato sia stato troppo aggressivo nei confronti di Helena Prestes. Sui social in moltissimi continuano a chiedere alla redazione del Grande Fratello di squalificarlo ma al momento non è stato preso alcun provvedimento contro di lui. Ieri era il compleanno del gieffino, il Grande Fratello gli ha fatti gli auguri tramite un post pubblicato sui social, tra i vari commenti è spuntato anche quello di Nikita Pelizon. Questo è ciò che ha scritto: “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica”.

Nikita Pelizon dura contro Lorenzo Spolverato, a parer suo dovrebbe lasciare il Grande Fratello

Nikita Pelizon è un’amica di Helena Prestes, in più occasioni si è scagliata contro Lorenzo Spolverato per prendere le difese della gieffina. Aveva espresso il suo pensiero negativo su di lui anche nelle scorse settimane ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più dicendo che indossa una maschera ed è uno stratega e manipolatore. Aveva anche detto che oltre ad essere un calcolatore è anche poco umano e faceva sentire Helena inadeguata.

Senza giri di parole Nikita Pelizon aveva detto che preferiva Javier Martinez a Lorenzo Spolverato. Alla conduttrice aveva poi detto: “Non capisco come faccia ad essere immune nel programma. Per me dovrebbe già essere fuori“ A distanza di qualche settimana il suo pensiero non è affatto cambiato, pensa infatti che il gieffino dovrebbe lasciare il reality a causa del suo comportamento. Sono in molti a pensarla come lei, nelle scorse ore ha avuto un’accesa discussione con Yulia nel tugurio e per l’ennesima volta i suoi modi aggressivi non sono passati inosservati. Sentendo una lite tra Shaila ed Helana il gieffino ha anche lanciato uno sgabello in aria.

