Lorenzo Spolverato è finito nel mirino dei due ex gieffini Francesco Oppini e Nikita Pelizon: cos’è successo

Il comportamento di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello 2024 continua a destare le critiche del pubblico. Il gieffino si è reso spesso protagonista in questi mesi, di comportamenti aggressivi che hanno fatto storcere il naso al pubblico, al punto da richiedere a gran voce la sua squalifica dal programma. Proprio in uno degli ultimi appuntamenti, Alfonso Signorini ha voluto approfondire le motivazioni di questo comportamento di Lorenzo, portando a galla il suo complicato passato.

Questo, però, non è bastato a placare le critiche nei suoi riguardi. Tanti hanno definito l’operato di Signorini un voler ‘ripulire il suo pupillo’, in modo che continui tranquillamente il suo percorso nella Casa. A criticare Lorenzo Spolverato, d’altronde, sono anche volti noti, come Francesco Oppini e Nikita Pelizon, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello.

Compleanno di Lorenzo Spolverato: gli ‘auguri’ di Oppini e Nikita

In occasione del compleanno di Lorenzo Spolverato, gli autori del Grande Fratello 2024 hanno pubblicato sui social ufficiali una foto del modello con tanto di auguri. Proprio sotto questo scatto sono arrivati i commenti di Francesco Oppini e Nikita Pelizon. Il primo ha scritto: “Non sapevo fosse oggi il compleanno di ‘Dio’. Auguri”, facendo riferimento alle parole dette dallo stesso Lorenzo, che si è definito un ‘dio agli occhi di Helena Prestes’. Stoccata anche quella di Nikita, che sotto il post in questione ha scritto: “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica”. Inutile dire che molti utenti del web hanno concordato con le stoccate lanciate dai due ex gieffini, confermando la volontà di vedere Lorenzo definitivamente fuori dalla Casa di Canale 5.