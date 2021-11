Biagio D’Anelli, chi è il concorrente Grande Fratello Vip/ Dj e opinionista tv

Chi è Biagio D’Anelli?

Biagio D’Anelli è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021: dal salotto di Barbara d’Urso alla casa di Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello 11 è pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà per la seconda volta, ma in questa occasione come concorrente vip. La conferma è arrivata da Barbara d’Urso durante la diretta di Pomeriggio Cinque, programma dove D’Anelli è sempre stato ospite come opinionista tv. Classe 1983, Biagio lavora come dj e come opinionista in tv grazie alla partecipazione all’undicesima edizione del reality show versione “nip” di Canale 5.

All’interno della casa D’Anelli incontrerà molti voti a lui noi: a cominciare da Francesca Cipriani con cui ha avuto un breve flirt, ma anche Alex Belli sui cui si è espresso con parole molto critiche. “Ma Alex Belli che dichiara: ‘Da Barbara d’Urso ci andavo controvoglia’. Controvoglia? Ci sei andato con la tua prima moglie Katarina, con Mila Suarez, con Delia Duran… tua zia, tuo cugino, amici degli amici. Adesso dici che quel tipo di televisione non ti piace? Ma vai cag*re va” – ha detto l’ex gieffino.

Biagio D’Anelli dopo la partecipazione al Grande Fratello 11 è diventato un volto noto del piccolo schermo grazie a Barbara d’Urso che l’ha sempre invitato come opinionista nei suoi programmi. Proprio a Pomeriggio 5, D’Anelli è presenza fissa. Un ruolo su cui si è espresso così dalle pagine di Novella 2000: “c’è tantissima responsabilità. Condividere idee in un talk show televisivo non è semplice. Bisogna essere aggiornati su tutto. Per questo, quando sono in trasmissione imparo molto, sia per quanto riguarda il gossip sia per quanto riguarda la cronaca. Sono molto soddisfatto del ruolo che svolgo, mi dà un senso di responsabilità”.

Non solo, sempre a Novella 2000 parlando di un suo possibile ritorno al Grande Fratello aveva detto: “mi trovo benissimo a commentare le vicende nei talk show. Poi, so di avere un carattere un po’ troppo impulsivo. Crescendo sono cambiato rispetto a nove anni fa, ai tempi del Grande Fratello. Non so, quindi, come potrei reagire di fronte agli attacchi, perciò meglio evitarli proprio”.



