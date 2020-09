Biagio D’Anelli Vs Pupo/ “Con Flavia Vento ha esagerato, io l’ho corteggiata e…”

Ma si può davvero commentare la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 senza parlare dell’ingresso in casa di Flavia Vento? In versione sirena, forse un po’ brilla, la showgirl ha chiamato invano i marinai della casa che dal Confessionale hanno assistito senza parole (ma con molte risate) alla sua performance fino a quando Enouck, il fratello di Mario Balotelli, non è andato a recuperarla portandola in casa in braccio. A quel punto è stato Pupo ad attaccarla dicendosi “intenerito” da questo siparietto ma poi punto da Antonella Elia sembra pronto a dire che le ha fatto pena. A difendere Flavia Vento ci pensa Biagio d’Anelli che dopo aver confessato che per nove mesi si sono corteggiati, ha poi spiegato: “Quello che mi ha dato fastidio è stato l’atteggiamento di Pupo. Penso che si debba esprimere un parere quando si conosce una persona sotto vari punti di vista e non solo su quello che la televisione trasmette”.

BIAGIO D’ANELLI RISPONDE ALLE POLEMICHE SU FLAVIA VENTO E A PUPO..

Biagio d’Anelli promette che Flavia Vento ha un bel carattere e sicuramente saprà dare molto alla casa ma poi Lory Del Santo lo punzecchia chiedendo anche il perché la loro relazione non sia andata in porto: “Un corteggiamento di nove mesi mi sembra davvero esagerato, avete concluso?”. Su questo Biagio d’Anelli non risponde dicendo che non è rispettoso nei confronti della donna e quindi non dirà niente. Non è dello stesso parere Augusto de Megni convinto che quest’anno gli opinionisti non hanno filtri e quindi ci daranno importanti soddisfazioni. Francesco Mogol, infine, è convinto che conosceremo una Flavia Vento inedita, questo è certo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA