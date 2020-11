Biagio d’Anelli “Enock frequentava una ragazza di Bergamo”/ “Forse con Giorgia…”

Al Grande Fratello Vip 2020 è arrivato il momento di affrontare ancora il discorso Enock-Selvaggia Roma. Lui continua a negare i baci e i rapporti con l’influencer che parla di prove, di screen e di chiamate che possono dimostrare tutto. Ancora una volta il calciatore ieri sera ha negato il loro coinvolgimento mentre Mario Balotelli ha minacciato problemi (forse legali) per chi tocca il fratello che definisce “intoccabile” e la fidanzata Giorgia Migliorati scrive: “E come direbbe qualcuno, vai a giocare un po’ più in là, ciao magnifica..”. A sganciare un’altra bomba a Mattino5 è Biagio d’Anelli che parla di una ragazza che lo ha contattato proprio per rivelare che anche lei ha avuto modo di vedere e frequentare un po’ Enock all’inizio di quest’anno quando lui poteva già essere fidanzato con Giorgia, la sua attuale fidanzata. Al momento l’opinionista non ha rivelato il suo nome ma ha spiegato qualche dettaglio.

Biagio d’Anelli “Enock frequentava una ragazza di Bergamo”, sganciata la bomba a Mattino5 ma…

In particolare, Biagio d’Anelli a Mattino5 spiega: “Enock è un bellissimo ragazzo, corteggiatissimo, ieri mi è arrivato un messaggio su Instagram di una ragazza di Bergamo, una ragazza rimasta delusa perché, a quanto pare, lei ed Enock si sono frequentati a gennaio e febbraio, poi c’è stato il lockdown ma finito il periodo, ha scoperto che lui era fidanzato”. Al momento lui non ha fatto il suo nome almeno fino a che non metterà a punto e controllerà le cose, lei mi ha mandato già dei riferimenti e mi ha anche parlato di alcuni incontri in piscina e in una Spa, ma come è possibile se lui a quel tempo era già fidanzato?”. A lui si è accodata anche Lory del Santo che continua a ribadire che c’è qualcosa che non torna e che forse si è un po’ troppo contraddetto su questa storia e forse verrà fuori altro.



