Biagio D’Anelli difende Nikita Pelizon/ “Falso quello che dicono su di lei. Bullismo”

Biagio D’Anelli: prende le difese di Nikita Pelizon

Biagio D’Anelli è tornato con le sue “chicche di gossip”. Da qualche mese l’ex gieffino ha aperto questa rubrica sul suo canale YouTube in cui commenta le vicende del Grande Fratello Vip 2022, ma non solo. Nel primo appuntamento del nuovo anno, Biagio D’Anelli ha preso le difese di Nikita Pelizon, ultimamente presa di mira da alcuni degli inquilini della casa: “Ci metto la faccia per difendere una ragazza che ingiustamente viene attaccata in casa, che viene ingiustamente screditata”, ha detto l’opinionista. E ha aggiunto: “Mi auguro che il Grande Fratello, magistralmente come sempre, prenda le difese di questa ragazza e le faccia vedere tutto quello che sta accadendo alle sue spalle che secondo me lei non sa”. Nella puntata di oggi, lunedì 9 gennaio, Nikita scoprirà cosa succede alle sue spalle dentro la casa di Cinecittà?

Nikita Pelizon, video la scagiona dalle accuse di Sarah Altobello/ "L'ho fatta l'arrampicatrice sociale"

Nikita Pelizon vittima di bullismo?

Secondo Biagio D’Anelli tutto quello che viene detto dentro la casa su Nikita Pelizon non corrisponde a verità: “C’è chi butta il sale, c’è chi la scredita, c’è chi dice che ha bisogno di fidanzarsi per giocare, c’è chi dice che passa da un uomo all’altro, c’è chi dice che è falsa… Da parte mia, seguendo il reality, è tutto falso quello che dicono i concorrenti”. L’opinionista ha preso le difese della concorrente accusando gli altri vip di bullismo: “Per emergere determinate persone hanno bisogno di fare comunella e di bullizzare, perché secondo me questo è un bullismo vero e proprio”. Nessuno infatti ha avuto il coraggio di parlare direttamente con Nikita: “Se uno dei problemi lo dice al diretto interessato, non fa comunella con altri concorrenti”.

"Nikita porta iella": Nicole squalificata?/ Biagio D'Anelli si schiera sul caso GFVIP

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Nicole Murgia a rischio squalifica?/ Web condanna il gesto vs Nikita Pelizon

© RIPRODUZIONE RISERVATA