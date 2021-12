Biagio D’Anelli e il bacio tra Gianmaria e Sophie/ “Limone sentito fino a Cinecittà!”

L’ingresso di Biagio D’Anelli nella Casa del Grande Fratello Vip ha portato una ventata di simpatia e buonumore ma soprattutto un punto di vista sulle dinamiche interne del tutto inedito, fresco e molto puntuale. In questi pochi giorni di permanenza nella spiatissima dimora di Cinecittà ha dimostrati di essere un ottimo osservatore. Dopo quanto accaduto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni nella notte, il neo Vippone si è lasciato andare a dei commenti divertenti proprio con il diretto interessato.

Questa mattina, al risveglio, mentre Gianmaria era impegnato nella realizzazione di una spremuta d’arancia, Biagio entrando in cucina ha commentato simpaticamente: “La notte limoni, ma mattina arance? Bravo!”. La battuta ha inizialmente spiazzato l’imprenditore napoletano che si è poi lasciato andare ad una risata d’imbarazzo mentre D’Anelli lo abbracciava per metterlo subito a suo agio. Francesca Cipriani, che a quanto pare era ancora all’oscuro di tutto, rivolgendosi ad Antinolfi si è sincerata che si riferisse proprio a quei “limoni”. “Ma ieri sera non hai visto, Franci?”, l’ha incalzata allora Carmen Russo, lasciando intendere di aver gradito molto il “pre” serata con Sophie e commentando il ballo sexy che li ha visti protagonisti.

Biagio D’Anelli, ironia sul bacio tra Gianmaria e Sophie

La notte di passione e coccole che ha visto protagonisti Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni avrebbe incuriosito ed al tempo stesso divertito molto uno degli ultimi Vipponi entrati al Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli, il quale ha voluto raccontare anche a Jessica Selassié quanto da lui udito: “Prima c’era silenzio e poi da lì è partito questo… (imitando il verso del bacio, ndr)”, facendo sorridere la sua nuova amica.

Continuano ancora a scherzare sul bacio passionale tra Gianmaria e Sophie, D’Anelli ha proseguito con tono ironico: “Secondo me un mezzo albero di limoni è stato piantato!”. La maggiore delle sorelle Selassié lo ha così spronato a raccontare il simpatico retroscena anche al resto degli inquilini, contenta di aver “scoperto tutto”: “Non è che ci vuole… non è che è fisica quantistica! Si è sentito un limone fino a fuori Cinecittà”, ha aggiunto a quel punto l’opinionista.

