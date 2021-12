Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, bacio nella notte/ Coccole sotto le coperte e…

Scoppia la passione nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Il manager napoletano e l’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime settimane, si erano allontanati limitandosi a salutarsi e ad avere un rapporto civile all’interno della casa. Ieri sera, però, complice l’aperitivo del giovedì sera e l’atmosfera allegra e resa ancora più frizzante dall’energia dei nuovi concorrenti ovvero Giacomo Urtis, Valeria Marini e Biagio D’Anelli, i due si sono lasciati andare ritrovandosi nello stesso letto. I primi approcci erano cominciati durante i balli in casa.

Valeria Marini, ballando con Gianmaria, gli aveva confidato gli aver notato degli sguardi interessati di Sophie. “Valeria mi ha detto che mi guardava mentre ballavamo“, aveva raccontato Antinolfi agli amici Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro. La confessione della Marini stava spingendo Gianmaria a riavvicinarsi immediatamente alla Codegoni, salvo essere frenato dagli amici. Durante la notte, però, tutto è cambiato.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, notte bollente al Grande Fratello Vip 2021

Con la complicità di Lulù Selassiè, amica di entrambi, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati nello stesso letto. Il gieffino napoletano che, solitamente, dorme nella camera blu dividendo il letto con Jessica Selassiè, si è ritrovato nella stanza arancione accanto a Sophie Codegoni. Sotto le coperte, tra i due c’è stato un approccio fatto di abbracci, coccole e baci. A confermarlo è stata la stessa Codegoni che non è riuscita a trattenersi raccontando tutto all’amica Lulù.

Come fa sapere Biccy, infatti, quando Gianmaria si è alzato per andare a prendere una bottiglia d’acqua in cucina, Sophie che divide il letto con Lulù la quale ha accettato di dormire in tre, all’amica si è lasciata andare ad una confessione. “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“. I due, dunque, diventeranno ufficialmente una coppia?

