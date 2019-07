Biagio D’Anelli e Jessica Mazzoli stanno insieme?/ Una “cena al bacio” a Napoli e…

Solo un paio di mesi fa si parlava di un presunto flirt tra Biagio D’Anelli e Flavia Vento, ora l’ex concorrente del Grande Fratello 11 fa coppia con una gieffina. Si tratta di Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan e madre di sua figlia. Nelle Instagram Stories del 36enne compare spesso il volto della giovane. Ce n’è una ad esempio di loro due a cena con amici a Napoli. E non manca un simpatico siparietto: «Biagio, non fare il furbo. Ti ho visto ieri», dice Jessica Mazzoli. E l’ex concorrente del reality di Canale 5 le chiede: «Ma con chi?». «Con Francesca», risponde Jessica. E parte così la canzone “Non è Francesca” di Lucio Battisti. Ma più esplicita appare un’altra storia, di cui vi riportiamo uno screen nella foto del pezzo, in cui Jessica Mazzoli bacia sulla guancia Biagio D’Anelli. Un gesto affettuoso, che per qualcuno viene interpretato come la conferma di un flirt tra i due. Nessuno dei due però commenta.

BIAGIO D’ANELLI E JESSICA MAZZOLI STANNO INSIEME?

Solo qualche mese fa Biagio D’Anelli spiegava in un’intervista di provare un forte interesse nei confronti di Flavia Vento e di non riuscire a levarsela dalla testa. L’opinionista di Barbara d’Urso, che negli ultimi mesi è stato avvistato spesso in compagnia della bionda showgirl, ha affermato però che tra loro non c’era mai stato nulla al di fuori di una profonda amicizia. «Flavia mi piace. Tra di noi ci sono alti e bassi. Quando lei è in collegamento con Barbara D’Urso dice che mi vuole baciare, invece quando è a Milano scappa e si fa negare», aveva raccontato Biagio D’Anelli ai microfoni del settimanale Nuovo Tv. L’ex gieffino aveva poi aggiunto: «Sono mesi ormai che le sto dietro. Dopo sei mesi di corteggiamento spero di riuscire a baciarla presto. Sono single e casto da quando ho cominciato a corteggiarla e ho in mente solo lei». Ora c’è Jessica Mazzoli nella sua vita, ma anche in questo caso parlerà di un’amicizia?

