Jessica Mazzoli/ Mario Cassano, la figlia Lara e il riavvicinamento di Morgan

Mario Cassano, il nuovo amore di Jessica Mazzoli

Jessica Mazzoli sembra aver archiviato in via definitiva la sua storia con Morgan, come già annunciato durante la sua breve esperienza al Grande Fratello di quest’anno. L’ex concorrente infatti ha avuto un duro sfogo all’interno della Casa, riservando parole di rabbia al suo ex per via del mancato rapporto con la figlia Lara. Un legame complesso da cui aveva affermato di essersi già ripresa, anche se solo in parte. E che ora potrebbe ritrovare una nuova luce, non solo per via della recente riappacificazione, dovuta anche all’appello dell’artista nei confronti delle madri delle sue due figlie, in occasione dello sfratto imminente. Jessica Mazzoli sarà fra gli ospiti di Live – Non è la d’Urso di oggi, mercoledì 19 giugno 2019, come già anticipato in questi giorni dalla conduttrice tramite i social. Entrambi sono stati più volte ospiti della trasmissione, anche se i loro precedenti interventi sono stati occasione di ulteriori frecciate da tutte e due le parti. La cantante sembra intanto aver ritrovato persino la forza di un nuovo amore, grazie al suo recente incontro con Mario Cassano, il nuovo fidanzato con cui è stata paparazzata da Novella 2000. Il deejay di Casamassima, nel Barese, potrebbe aver fatto davvero breccia nel cuore di Jessica, tanto da aver scelto di mettere da parte il suo essere giramondo per fermarsi per qualche tempo in Sardegna, per lavorare al locale di Flavio Briatore, il Billionaire.

Jessica Mazzoli: pace fatta con Morgan

Jessica Mazzoli ha scelto di unirsi alla lotta di Morgan, il suo ex storico che è riuscito a rinviare lo sfratto solo per via di un recente malore. Per ora è stata l’unica delle due ex più importanti ad aver accolto l’appello dell’artista, che intanto ha potuto ricevere il supporto di tanti amici e colleghi. Fra questi Simona Ventura, che sui social ha sottolineato il suo supporto con un breve “sempre dalla tua parte“. Meno di un mese fa la Mazzoli ha voluto prendere inoltre le distanze dallo sfratto imposto dalle autorità italiane, rivelando di non aver mai mosso la macchina legale contro il padre della figlia Lara, tanto da offrirsi volontaria per ospitarlo. Una mano tesa che per l’artista è giunta anche da Ivano, il cantante dei cugini di Campagna, che tramite Live – Non è la d’Urso ha fatto sapere di voler dare al collega un posto in cui dormire. Nessuna novità via social da parte invece della Mazzoli, che ha preferito usare la sua presenza online per promuovere la propria carriera e non per discutere ancora una volta del suo ritrovato rapporto con Morgan. Sembra proprio che fra i due sia scoppiata la pace in via definitiva e forse quanto sta accadendo sarà utile perché Marco Castoldi possa stringere un legame più forte con la figlia Lara. La rivelazione di un recente incontro è stata fatta dall’artista sul suo profilo Instagram e forse l’ospitata di entrambi di questa sera nel salotto di Barbara d’Urso sarà utile per scoprire qualcosa di più su quella giornata tanto attesa fra padre e figlia.

