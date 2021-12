Biagio D’Anelli innamorato di Miriana o Nathaly Caldonazzo?/ Trevisan gelosa: “Troppo contatto”

Nella Casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo nuovi amori ma anche infuocati triangoli. Chiuso quello tra Alex Belli-Soleil-Delia Duran, spazio nella Casa a Jessica-Sophie-Alessandro Basciano ma anche per Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e la nuova arrivata Nathaly Caldonazzo. Sembrava infatti essere nato un nuovo amore al GF fino a quando ha fatto il suo ingresso la bionda showgirl che ha subito attirato le attenzioni di Biagio.

Tra loro lunghe chiacchierate, risate, battute ma anche balli infuocati che hanno infastidito non poco Miriana. La Trevisan lo ha dunque fatto notare a Biagio: “A volte avverto troppa confidenza a livello fisico, mi dà fastidio”, ha avvertito Miriana. “Posso capire se fai così e sei la mia donna, ma se fai la gelosa per ste cose, se vado in discoteca che fai?”, ha allora replicato Biagio.

La gelosia di Miriana per Nathaly Caldonazzo è giustificata o no? Biagio D’Anelli ha davvero un interesse per la showgirl? Va detto che lui ha avuto parole molto importanti per la Trevisan: “Ieri ho analizzato tante cose e avuto delle certezze da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo “tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?”. Ecco lo dicevo pensando a come vederci. Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti. Io ti voglio bene sul serio Miriana. Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Quando usciremo fuori, se sono aperte le discoteche devi venirci con me. Perché voglio che mi stai vicino nella mia realtà.”, le ha detto.

