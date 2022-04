Biagio D’Anelli: “Lory Del Santo non è in vacanza”/ “All’Isola dei Famosi…”

Lory Del Santo e Marco Cucolo, dopo aver vinto la sfida al televoto insieme a Jeremias e Gustavo Rodriguez contro Roberta Morise e Blind, è finita nuovamente al televoto in vista della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Prima di lasciare la Palapa, infatti, Lory e Marco hanno ricevuto il bacio di Giuda da Roberta e Blind. La Del Santo ha reagito con filosofia alla nuova nomination così come all’attacco ricevuto dalla maggior parte degli altri naufraghi. Roberta Morise, prima di lasciare la Palapa, ha accusato Lory di essere una falsa e giocatrice. A difendere la Del Santo, nel corso della puntata di Mattino 5 del 5 aprile, è stato Biagio D’Anelli.

Nel corso dell’ultima parte della trasmissione condotta da Federica Panicucci, Biagio D’Anelli, ma anche Patrizia Groppelli hanno difeso la Del Santo ricordando che in Honduras, tutti i concorrenti non sono in vacanza, ma stanno partecipando ad un reality show.

Biagio D’Anelli difende Lory Del Santo all’Isola dei Famosi 2022

Nel salotto di Mattino 5, Biagio D’Anelli difende Lory Del Santo che, all’Isola dei Famosi 2022, continua ad essere accusata di essere una giocatrice esperta. “Mi piace tantissimo…E’ palese che è un personaggio temuto…Sta giocando…”, ha esordito l’ex vippone. “Dicono stia giocando…Beh non è certo andata in vacanza in Honduras…Scusate è un gioco e c’è un montepremi in palio…”, ha aggiunto sottolineando come sia avidente che, da parte degli altri concorrenti, ci sia timore nei confronti della Del Santo.

Anche Patrizia Groppelli ha commentato quanto sta accadendo all’Isola dei Famosi 2022 e, parlando dell’atteggiamento della maggior parte dei naufraghi nei confronti della Del Santo, ha detto: “Le dicono delle cose che non hanno senso…Lei si mette molto sul piedistallo…La conosciamo bene…E’ surreale…”.

