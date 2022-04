Lory Del Santo, confessioni intime su Marco Cucolo/ “Quando ho mal di testa…”

Confidenze intime tra Lory Del Santo e Ilona staller all’Isola dei Famosi 2022. Le due naufraghe, lontane dagli altri concorrenti, parlano della propria vita intima e la Staller, incuriosita dal rapporto tra la Del Santo e Marco Cucolo, chiede informazioni sulla vita sotto le lenzuola della coppia. Lory si lascia così andare a delle confidenze svelando di non essere mai stata delusa dal compagno che, anche di fronte alla sua reticenza a causa della stanchezza o del mal di testa, riesce ad arrivare sempre al punto ottenendo ciò che desidera.

Ilona Staller, in particolare, chiede se tra Lory e Marco ci siano stati degli incontri ravvicinati da quando è iniziata l’avventura in Honduras. “Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino…”, confessa la Del Santo che, però, decide di svelare qualche dettaglio in più sul suo rapporto di coppia.

Lory Del Santo e la vita di coppia con Marco Cucolo

Tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, l’affinità sotto le lenzuola non è un problema. Parola di Lory Del Santo che, in Ilona Staller, ha trovato un’ottima confidente a cui svela alcuni dettagli intimi della sua storia d’amore. “Ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde…”, ha svelato Lory.

Ilona, inoltre, ha chiesto alla Del Santo se abbia mai fatto l’amore in posti strani, ma la risposta di Lory non ha soddisfatto totalmente la curiosità della Staller. “Solo sul letto perché è comodo, a volte sul divano, è molto comodo…”, ha risposto Lory.,

