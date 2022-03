Biagio D’Anelli “Miriana mi ha distrutto”/ “Io la amo ancora” e spunta un video!

Si torna a parlare della rottura tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5 dopo il confronto dei due in diretta al Grande Fratello Vip. Biagio è nuovamente ospite di Barbara D’Urso e parla di un video di Miriana precedentemente pubblicato, dopo la sua uscita dalla Casa, ma poi “magicamente sparito” e, quindi, ha cancellato. Il video mostra Miriana a Milano, mentre si riprende col cellulare in stanza d’albergo e dimostra, dunque, che era sola e attiva sui social e che, nonostante ciò, non ha avuto tempo per contattare Biagio.

Biagio, poi, svela a tutti cos’è accaduto dopo l’incontro in studio: “Non ci siamo più sentiti e ieri mi sono risentito perché lei ha detto che non è innamorata di me ma io lo sono davvero e se lei mi avesse detto di sì ieri le sarei saltata al collo.” ha ammesso.

Biagio D’Anelli lancia l’appello a Miriana Trevisan a Pomeriggio 5: “Io la amo all’infinito”

Lo sfogo di Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5 continua. L’opinionista ribadisce di essere stato male perché ignorato da Miriana Trevisan sin da subito: “Non è che lei doveva stare con me ma io mi sarei aspettato una telefonata. Se le hanno detto qualcosa che mi portassero le prove!” Ha lanciato dunque un appello alla showgirl: “Io voglio vederla di persona. Mi ha distrutto quando ha detto che sta riflettendo sui sentimenti, io la amo all’infinito, non so più cosa fare.”

