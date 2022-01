Biagio D’Anelli: “Miriana Trevisan mi manca tantissimo”/ “Soleil sta evitando Delia…”

Biagio D’Anelli è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Mattino Cinque News” quest’oggi, martedì 18 gennaio 2022. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dialogato in collegamento audiovisivo con Federica Panicucci, analizzando le principali tematiche del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. In primis, il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “C’è un’attrazione fortissima tra Alex Belli e Soleil Sorge. Sono perfettamente d’accordo con Kabir Bedi: Delia è entrata nella Casa con la rabbia da sfogare, ma mi fa strano vedere Sole che teme Delia e cerca di evitarla, si nasconde. Ne vedremo delle belle”.

Biagio D'Anelli smette di 'seguire' Miriana Trevisan/ "Mancanza di rispetto..."

Per quanto concerne la new entry Nathaly Caldonazzo, Biagio D’Anelli ha speso parole al miele nei suoi confronti: “Lei è una donna che non le manda a dire, ha una storia pazzesca alle spalle e quando parla ti guarda negli occhi. Lei ha subìto violenze nel suo passato, mi ha raccontato, e le sfoga nella sua arte. Devo dire che sta emergendo alla grande”.

Biagio D'anelli "Torno al GF VIP per fare l'amore con Miriana"/ Poi la scoperta "Sono positivo al Covid"

BIAGIO D’ANELLI: “MIRIANA MI MANCA TANTISSIMO, SIAMO GIÀ FAMIGLIA”

Nel prosieguo della diretta di “Mattino Cinque News”, Biagio D’Anelli ha asserito che dire che Miriana Trevisan gli manca tantissimo “è poco. Questo GF Vip è stato un piacevole imprevisto, perché non mi aspettavo che Miriana fosse così. Quello accanto a lei la prima sera era l’unico posto disponibile e da quel momento ci siamo raccontati giorno dopo giorno. È difficile svegliarsi senza di lei. Ho voglia di frequentarla fuori dalla Casa. Come dice anche Miriana, io e lei siamo già famiglia, sembra che ci conosciamo da una vita. Ci manchiamo. La differenza d’età non esiste, a qualsiasi età si può amare, non ho questi problemi”.

Biagio D'Anelli e Miriana, pomiciata sul vetro al GF Vip/ Appello per la quarantena

Per quanto concerne la sua ex fidanzata, lasciata in diretta televisiva al Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli ha spiegato: “Non ci siamo più visti o incontrati dopo la mia uscita dalla Casa. Il mese prima già c’era stata una divisione tra me e lei: ci vedevamo solo in videochiamata, perché lei era in Germania, a Stoccarda”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA