Biagio D’Anelli scrive a Miriana “Magnifico riaverti tra le braccia”/ “Voglio te”

Finalmente, dopo settimane di attesa, Biagio D’Anelli è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip nella diretta di ieri e ha potuto riabbracciare Miriana Trevisan. I due hanno vissuto un momento particolarmente romantico, con Biagio che ha esordito ammettendo i suoi errori: “In un primo momento ho sbagliato, cercando di trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo, ma Cupido già dal decimo giorno mi ha colpito. L’amore ha tante sfaccettature, come l’amore libero. Ma io sono tradizionalista e voglio solo te“, ha detto l’opinionista di Canale 5. Miriana e Biagio hanno dunque avuto la possibilità di trascorrere tutta la notte insieme; D’Anelli ha quindi lasciato la Casa questa mattina e, una volta con il cellulare di nuovo tra le mani, ha dedicato le sue prime parole sui social proprio a Miriana.

BIAGIO D'ANELLI NOTTE DI PASSIONE CON MIRIANA TREVISAN AL GF VIP?/ "Voglio solo a te"

La dedica d’amore di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan

“Non so per quanti giorni ho aspettato questo momento. – ha esordito Biagio nel post pubblicato su Instagram in cui ha condiviso la foto di uno dei baci di ieri – È riduttivo e difficile spiegare a parole le sensazioni e le emozioni che mi fai provare. Averti di nuovo tra le mie braccia, sentire il tuo profumo, il tuo calore, è stato qualcosa di magnifico.” Così ha concluso: “Mi ritengo un uomo fortunato con una donna accanto meravigliosa. Io sono qui, resto qui ad aspettarti, con una consapevolezza diversa stavolta; quella che mi fa solo dire: “Vogl Sul a te”.

