Miriana Trevisan è fidanzata con Eddy Siniscalchi?/ La rivelazione: “In passato sono stata sfortunata”

Miriana Trevisan è single? Come stanno le cose per la showgirl

C’è un nuovo amore nella vita di Miriana Trevisan? A dire della showgirl nella sua vita nessun uomo di valore avrebbe fatto tappa dopo l’amore svanito con Pago e gli altri flirt andati male. Nei mesi scorsi si è vociferato di un flirt tra Miriana Trevisan ed Eddy Siniscalchi, ex di Valeria Marini. Secondo gli esperti del gossip online, la sua nuova fiamma potrebbe essere proprio Eddy Siniscalchi, l’ex fidanzato di Valeria Marini. A lanciare la notizia è stato Alessandro Rosica, ‘l’investigatore social’. I due non hanno ancora confermato la notizia, ma ormai sono stati paparazzati diverse volte a cena insieme, anche in atteggiamenti intimi. Mai arrivato nessun chiarimento in merito su una possibile storia con Eddy Siniscalchi.

All’interno della casa del Grande Fratello nel 2021, Miriana Trevisan si è avvicinata a Nicola Pisu con cui ha vissuto un flirt poi ben presto naufragato. Proprio il figlio di Patrizia Mirigliani e nipote dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, ricordando quella breve relazione con la Trevisan dalle pagine di Nuovo Tv ha dichiarato: “Ad oggi la reputo un errore, anche se quando ci sono di mezzo i sentimenti nulla è un errore. Dopo il Grande Fratello VIP non l’ho più risentita”

Intervistata a Storie di donne al bivio da Monica Setta, Miriana Trevisan ha svelato nei mesi scorsi anche di essere stata corteggiata da Willis: “Con Bruce? La storia è bella. Io ero all’Hotel Danieli per il Festival di Venezia, Striscia la Notizia mi alloggiò lì. Io ero fuori dalla porta e mi stavo godendo gli affreschi della struttura. Poi vedo due uomini enormi, erano guardie del corpo e poi dietro c’era Bruce Willis, con i capelli biondi, perché stava girando L’Esercito delle Dodici Scimmie. Lui mi guarda e mi fa segno di andare da lui, io scappo ed entro in camera e nel correre ho preso un capocciata. Lui mi ha corteggiata anche in discoteca, ma non è successo niente tra noi”.

In una intervista concessa invece a Verissimo, Miriana Trevisan si era detta vogliosa di tornare ad abbracciare l’amore, ma di non aver ancora trovato l’uomo giusto. “In amore non sono stata fortunata. O ancora meglio, non ho saputo scegliere”, ha svelato Miriana, ex ragazza di Non è la Rai. “Ho iniziato a lavorare su di me e ho imparato a stare bene da sola. Adesso mi prendo tutto il tempo di cui ho bisogno. Mi manca un uomo che mi porti a cena fuori e mi corteggi”.











