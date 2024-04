Miriana Trevisan: il bacio con Raoul Bova e l’amore per Claudio Baglioni/ “Mi sarebbe piaciuto ma…”

Miriana Trevisan, gli amori passati e quelli desiderati: cosa è accaduto con Raoul Bova e Claudio Baglioni

Miriana Trevisan sta vivendo una fase di vita particolarmente serena. L’abbiamo vista negli anni scorsi come concorrente del Grande Fratello e spesso sui giornali di gossip per via delle sue storie passate, anche travagliate. La Trevisan a Storie di donne al bivio rivela del suo primo bacio a Raoul Bova, attore amatissimo con il quale la bella Trevisan si sarebbe lasciata andare in passato. Rievocando gli amori di Miriana Trevisan, oltre a Biagio D’Anelli, conosciuto al Grande Fratello, è ben noto che la showgirl abbia avuto una lunga storia d’amore con il cantante Pago. I due sono diventati marito e moglie e hanno anche messo al mondo un figlio, Nicola, per poi separarsi e riavvicinarsi tre anni dopo, convolando ancora una volta a nozze.

Oggi Pago e Miriana sono separati ma rimasti comunque in ottimi rapporti, come svelato in diverse occasioni nel corso degli anni. In una intervista a Verissimo la Trevisan dichiarò: “In amore non sono stata fortunata. O meglio, non ho saputo scegliere”, le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai. “Ho iniziato a lavorare su di me e ho imparato a stare bene da sola. Adesso mi prendo tutto il tempo di cui ho bisogno. Mi manca un uomo che mi porti a cena fuori e mi corteggi”. E tra le grandi passioni di Miriana Trevisan, come rivelato a Storie di donne al bivio, ce n’è stata una mai portata a termine, quella per Claudio Baglioni.

Miriana Trevisan, come sono i rapporti con l’ex marito Pago

Miriana Trevisan è due volte ex moglie del cantante Pago. Per quanto riguarda il rapporto con l’ex marito, Miriana in passato ha ammesso: “Siamo amici, ci stuzzichiamo molto”. “Oggi con lei sto benissimo, non tornerei mai indietro”, ha affermato invece Pago, ospite anche lui al fianco della Trevisan in una vecchia intervista a Verissimo. E spiega qual è, secondo lui, il segreto per rimanere una famiglia anche dopo che l’amore è svanito: “Per me il segreto è l’intelligenza. Non ha senso farsi del male tra due persone che si sono amate, poi se ci sono in mezzo i figli ha ancora meno senso”.

L’amore tra Miriana Trevisan è pago dunque ha saputo reinterpretarsi nel corso degli anni, trasformandosi in qualcosa di diverso, ma ugualmente magico allo stesso tempo. “Anche noi per i primi anni abbiamo sofferto, provato dolore e rabbia, ma abbiamo cercato di non esprimerla pubblicamente” ha raccontato Miriana.











