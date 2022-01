Biagio D’Anelli scrive a Miriana: messaggio aereo al GF Vip/ Dichiarazione d’amore!

In attesa di riuscire ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per riabbracciare la sua Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli fa incursioni in altro modo. Ecco allora che oggi, sopra i cieli di Cinecittà, ha fatto il suo arrivo un aereo con un messaggio speciale per la gieffina. “Brutta. Ti A…spettiamo fuori! Biagio e i fan”, è stato il messaggio di Biagio a Miriana che, inizialmente, credeva in uno scherzo.

Sono state alcune coinquiline a chiamarla a gran voce in giardino dopo aver visto il messaggio. Lei, inizialmente incredula, è corsa fuori, ritrovandosi di fronte il messaggio d’amore scritto proprio da Biagio. Mani alla fronte e sguardo perso, Miriana è parsa felicissima e sorpresa del gesto d’amore di Biagio, che la attende fuori dalla Casa per vivere la loro storia d’amore.

Biagio D’Anelli vicino a Miriana Trevisan

Va detto che anche sui social Biagio D’Anelli continua a scrivere per Miriana Trevisan parole ricche di sentimento. Di recente, a seguito delle tante liti e critiche ricevute in Casa dalla Trevisan, Biagio ha scritto: “Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece chi sostiene, ancora, come Katia: “tanto per lei è un numero”, credo sarebbe necessario tacere. Non ha senso parlare se parlando non si fa altro che sbagliare. Io sono qui, #brutta”.

