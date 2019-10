Biagio D’Anelli torna all’attacco di Giorgio Tambellini. Dopo lo scontro andato in scena a “Live Non è la d’Urso”, l’ex gieffino ha proseguito a distanza il botta e risposta. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post nel quale è tornato sulla vicenda dei tradimenti ai danni di Francesca De André, la quale dopo aver lasciato il fidanzato e aver avuto una relazione con Gennaro Lillio, è tornata sui suoi passi. Inoltre, non sembra più credere alla storia delle “corna”, al punto tale che ha accusato la sorella Fabrizia e Biagio D’Anelli di aver ordito un complotto ai loro danni per allontanarli e spingere lei tra le braccia del modello. Con lei però il confronto televisivo non c’è stato, perché è stata vittima di un malore, mentre con Giorgio Tambellini è andato in scena uno scontro. E potremmo ritrovarli presto in tv, considerando quanto scritto da Biagio D’Anelli, appunto, sui social.

BIAGIO D’ANELLI VS GIORGIO TAMBELLINI: “FRANCESCA DE ANDRÉ SA CHE TI FAI CHIAMARE…”

«Tutta l’estate hai fatto serate pavoneggiandoti e facendoti pubblicità in questo modo (cosa alquanto schifosa!), poi a settembre mi fai denunce e dici che ho architettato tutto io». Così ha esordito Biagio D’Anelli nel post su Instagram per attaccare Giorgio Tambellini. Il riferimento dell’ex concorrente del Grande Fratello è agli eventi a cui ha preso parte quest’estate. Si tratta di serate in cui il fidanzato di Francesca De André è stato presentato con un appellativo particolare. «Ma in tutto ciò lo sa che fai le serate promuovendoti come traditore seriale?!?», gli ha chiesto direttamente nel post. E poi ha concluso con una battuta ironica. «W il vero amore». Il suo post su Instagram è stato subito preso d’assalto dai followers con like e commenti, ma ne compaiono alcuni da parte di persone che lo invitano a lasciar perdere tutta questa vicenda per far cadere nel dimenticatoio la coppia, che ritengono a caccia di visibilità.





