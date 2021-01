Biagio D’Anelli vs Nicolò Zenga/ “Fai spettacolo, non pensi al rapporto con Walter”

Nicolò Zenga, il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso per parlare del “non” rapporto con il padre. “Gli rimprovero la mancanza di slancia verso di noi” precisa Nicolò parlando del padre Walter sottolineando – “è si vero che lui magari una volta all’anno ci dice ‘prendete e venite giù come si direbbe ad un amico’, ma io nei miei anni da adolescente in su non ricordo di aver passato un compleanno con lui, di aver avuto una conversazione da uomo a uomo”. In studio a smentirlo c’è Biagio D’Anelli che parla come “se fosse Walter Zenga” come precisa l’ex gieffino. “Faccio una premessa prima di parlare ho sentito Walter, ma anche gente intorno a voi perchè è una famiglia enorme” – dice l’ex concorrente del Grande Fratello che aggiunge – “la cosa che voglio dire io comunque tuo padre nella tua infanzia c’è stato. Domenica scorsa Hoara Borselli ha portato delle foto dove loro sono venuti da Boston nelle Marche; poi ha preso una casa a Milano per vedere i figli. Lui è stato operato ai legamenti in America ed è stato bloccato in ospedale dia 3-4 mesi ed ha chiesto a tua madre di vedervi in America. Perchè non siete andati visto che quest’uomo è stato chiuso in ospedale e voleva vedere i figli? So che tua madre aveva paura di volare”.

Scontro fra Biagio D’Anelli e Nicolò Zenga a Live non è la D’Urso

Nicolò Zenga replica alle parole di Biagio D’Anelli: “all’epoca avevo 7-8 anni e non rispondo per quell’età. Io sto dicendo che mio padre nella mia infanzia lo vedevo una volta all’anno, se è quello esserci”. L’ex gieffino ribatte: “tuo padre oltre ad essere un campione è un allenatore. La vita di un allenatore non è quella di un calciatore, ha impegni a 360 gradi”, ma il figlio di Walter Zenga precisa “ci sono tanti modi per essere padre anche a distanza”. La situazione degenera quando Barbara D’Urso parla di una busta choc gold contenente la prefazione del libro di Nicolò Zenga in cui rivela nuovi particolari sul rapporto col padre. Il figlio di Walter Zenga non ha alcun problema a farla leggerla: “io ritengo di essere assolutamente trasparente. L’unica cosa che mi sento di dire che se come l’altra volta Biagio ha portato documenti definiti choc che poi erano tre foto prese da Instagram”, ma Biagio “allora a te piace fare spettacolo più che ripristinare il rapporto con tuo padre”.



